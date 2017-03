Dùng CMND điện tử để thay hộ khẩu

Sẽ làm CMND theo công nghệ mới Mẫu CMND theo quy định của Nghị định 05 ban hành năm 1999 là mẫu dự kiến sẽ sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của công nghệ mới. Trên thực tế, CMND mà người dân đang sử dụng được sản xuất theo công nghệ cũ có từ năm1977 nên vẫn chưa đáp ứng được theo các yêu cầu của Nghị định 05. Được biết, Bộ Công an đang nghiên cứu xây dựng đề án sản xuất và sử dụng CMND (hay CMND điện tử) theo công nghệ mới. Khi nào đề án được thực hiện thì Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch triển khai rộng rãi đến các quận, huyện và thông báo cho người dân biết. Riêng ý tưởng sử dụng CMND điện tử để quản lý con người và thay thế sổ hộ khẩu cần phải được các cơ quan cấp trên xem xét. Thượng tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM