Đừng để mãi lộ thành “chuyện bình thường”

Tôi cũng có lần phải chung tiền khi đi vô đường cao tốc. Tôi chuyển làn đường mà mấy anh CSGT nói là vượt trong khu vực cầu (trong khi cây cầu cách đó hơn 100 m) và tôi phải đưa 200.000 đồng mới được đi.

MINH

Tôi đưa con trai về thăm quê miền Trung, cháu tận mắt chứng kiến nạn mãi lộ của CSGT. Con tôi từ chối thi vào ngành công an theo nguyện vọng của gia đình. Đáng buồn lắm!

NGUYỄN MƯU

Mãi lộ ngày càng tinh vi đủ kiểu cách, chính vấn nạn này làm cho nhân dân bức xúc, làm mất niền tin vào ngành công an. Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và công an các địa phương thường xuyên vi hành trên các tuyến đường để nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh.

MINH QUANG

Tài xế cầm tiền để chung chi cho CSGT Đội An Lạc. (Ảnh chụp sáng 30-11) Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Người vi phạm luật giao thông thì được người có thẩm quyền xử phạt. Vậy các ông CSGT mãi lộ trắng trợn như thế thì bị xử lý như thế nào? Từ trước đến nay có rất nhiều ông CSGT vi phạm như thế, có được mấy ông bị xử lý đến nơi đến chốn, chỉ bị thuyên chuyển công tác là cùng? Sao bất công quá vậy?

NHAT HOA

Tội nghiệp mấy bác tài quá. Đường cao tốc xuống cấp trầm trọng chưa xử lý xong, nạn mãi lộ đã nổi lên ì xèo. Thiệt tình…

NAMVU

Nỗi khổ muôn đời của người tham gia giao thông! Chỉ biết hy vọng vào việc trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Công an là phải làm trong sạch bộ máy, hy vọng lời nói ấy sớm trở thành hiện thực…

LÊ TRUNG PHÁT

Phải quyết tâm xử lý mạnh các cảnh sát giao thông này. Cần thiết thì tước luôn danh hiệu CAND, vì họ đâu còn là công an của dân nữa mà cho họ mặc chi bộ cảnh phục ấy để làm xấu hổ đến những người công an tốt.

NGUYEN MANH HUNG

Tôi cũng là hành khách đi trên những chuyến xe này, rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh tài xế phải chi tiền cho CSGT mặc dù tài xế hoàn toàn không có lỗi. Tài xế cho rằng phải chi, nếu không chi tiền thì bị CSGT giữ giấy xe mà không trả lại “chờ giải quyết” hoặc bỏ vào cốp xe đi mất phải tốn công chờ mà còn phải mất tiền nhiều hơn.

TRẦN ANH TUẤN

Với tư cách là một người làm việc trong lĩnh vực luật, tôi vô cùng hoan nghênh bài viết này của quý báo. Tôi cũng là một người con của miền Tây nên những việc như vầy tôi đã chứng kiến rất nhiều. Những CSGT ấy có xứng đáng với bộ quân phục họ đang mặc không? Xứng đáng là một người đảng viên hay không?

Hy vọng là bài báo này sẽ còn tiếp tục mở rộng và đến được tay những người có thẩm quyền của Bộ Công an.

KHƯƠNG