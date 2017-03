Đừng để sơ suất, nhầm lẫn rồi… khắc phục!

Riêng số ngoại tệ của tiệm (gần 15.000 USD) mà công an đã tạm giữ tại buổi khám xét tiệm vào ngày 24-4 thì vẫn chưa rõ cách xử lý. Giải thích thêm về việc quyết định khám xét tiệm vàng do chủ tịch UBND quận ký ban hành ngày 23-4, tức trước một ngày so với ngày khám xét, phía công an quận cho biết: “Do có sự nhầm lẫn, sơ suất trong khi ban hành”. Ngoài ra, theo như phân tích của các chuyên gia pháp luật, công an quận còn một thiếu sót nữa là không giao quyết định “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm là chỗ ở” cho chủ tiệm vàng theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ việc này trong mấy ngày qua không chỉ làm cho chủ tiệm hoang mang, lo lắng mà bạn đọc của báo cũng thấy không hài lòng với cách xử lý của cơ quan chức năng. Hơn ai hết, cán bộ, công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước là những người phải biết, hiểu và áp dụng pháp luật một cách đúng đắn nhất so với người dân. Ở đây, nếu sự nhầm lẫn, sơ suất này gây ra hậu quả đáng tiếc thì những người thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm. Nếu chủ động họ có thể nhận ngay trách nhiệm và có hướng xử lý phù hợp với người dân. Còn nếu không, phía người dân có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc khởi kiện sẽ mất nhiều thời gian, hao tốn tiền bạc của công dân, Nhà nước… Đó là những điều chắc rằng không ai muốn!

Sâu xa hơn, tôi nghĩ để phục vụ người dân được tốt, đảm bảo được nền công vụ, tránh được sự “nhầm lẫn, sơ suất, thiếu sót…” không đáng có như trên thì ngoài đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ, công chức cần phải trau dồi, cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật để biết, hiểu và làm đúng theo các quy định. Đừng để xảy ra các tình huống không hay đó rồi bắt đầu tìm cách khắc phục hậu quả, như vậy sẽ làm cho người dân giảm lòng tin vào cán bộ, công chức…

V.HOANG - NG.TU