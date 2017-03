Đừng để tạm giam… 44 lần!

Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giam nhưng ngại thả!

Mặc dù pháp luật nghiêm cấm việc tạm giữ, tạm giam người quá hạn nhưng trên thực tế những năm qua có rất nhiều vụ việc tạm giữ, tạm giam vượt thời hạn trong các quyết định tố tụng. Tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, tôi chưa thấy khi nào hết hạn tạm giữ, tạm giam mà cơ sở tạm giữ, tạm giam dám tự mình quyết định thả người tạm giữ, tạm giam. Thông thường các cơ sở phải báo cáo, chờ quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khác, hoặc quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng. Thật ra, luật đã quy định rõ về việc thả tự do khi hết thời hạn đối với người bị tạm giữ, tạm giam nhưng các cơ quan vẫn chưa thực hiện. Văn bản của VKSND Tối cao đúng ra là nhắc nhở chứ không phải hướng dẫn mới. Việc lạm dụng hoặc vi phạm chế độ tạm giữ, tạm giam là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Tại Điều 303 BLHS năm 1999 có quy định về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật”. Điều 377 BLHS năm 2015 cũng quy định rõ về tội này, trong đó có tình tiết định tội là: Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn. Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM: Chỉ cần làm đúng luật

Thực tế hiện nay những người bị tạm giữ, tạm giam khi đã hết thời hạn chỉ được trả tự do khi có lệnh. Mấy năm về trước có một bị can bị truy tố thêm một tội “trốn khỏi nơi giam giữ” chỉ vì nghĩ rằng quyết định tạm giam của mình hết thời hạn. Bị can này bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có lệnh tạm giam ba tháng. Hết hạn, bị can này dọn đồ ra ngoài (cách nào bị can ra ngoài được thì không rõ) nên bị bắt lại và bị truy tố thêm tội. Khoản 1 Điều 173 BLTTHS 2015 đã quy định rõ thời hạn tạm giam bị can để điều tra. Luật đã quy định như vậy thì các cơ quan tố tụng cứ áp dụng mà thực hiện, không cần chờ đến hướng dẫn mới làm. Chỉ cần làm đúng luật là đã giảm thiểu được tình trạng quá hạn tạm giam. N.HIỀN ghi