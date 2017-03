Dùng điện thoại di động tại các cây xăng: Tại sao không nên?

Mới đây nhất, vào cuối tháng 11, một người bị phỏng nặng khi nghe ĐTDĐ trong nhà vệ sinh của cây xăng. Chưa có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân của vụ việc trên nhưng một lần nữa, ĐTDĐ có thể gây nổ hay không là vấn đề được dư luận quan tâm.



Thử nhìn những yếu tố nào của chiếc ĐTDĐ có thể gây nổ:Trước hết, đó là sóng điện thoại. Tại các trạm xăng dầu, sẽ có hiện tượng xăng bốc hơi, biến thành khí gas tạo ra những ion tích điện lởn vởn trong không gian quanh cây xăng. Khi người dùng gọi hay nhận cuộc gọi hoặc sử dụng kết nối không dây: GPRS, 3G, wifi, bluetooth… sẽ làm công suất phát sóng của chiếc ĐTDĐ cao hơn rất nhiều lần so với trạng thái “chờ”.



Khi đó, nếu có hiện tượng cộng hưởng và tương tác điện từ, sóng có thể tạo ra những tia lửa điện “bắt” vào hơi xăng gây cháy nổ.Tuy nhiên, yếu tố này chưa được các chuyên gia ghi nhận xuất hiện trên thực tế mà chỉ tồn tại trên lý thuyết. Xác suất gây cháy nổ do sóng điện thoại vô cùng thấp, khó có thể xảy ra trong thực tế vì cường độ của sóng không bao giờ đủ mạnh để tạo ra tia lửa điện cũng như điều kiện môi trường phải vô cùng lý tưởng mới gây ra cháy nổ.



Yếu tố thứ hai được các chuyên gia quan tâm chính là nhiệt độ bất thường của chiếc ĐTDĐ. Khi gọi hoặc nhận cuộc gọi, kết nối internet hay chơi game “nặng”, nhiệt độ của chiếc ĐTDĐ sẽ tăng lên rất nhanh. Trong khi đó, chiếc ĐTDĐ lại thường dùng giải pháp tản nhiệt thông qua vỏ máy, từ vỏ nhựa cho đến vỏ bằng hợp kim. Nếu các linh kiện bên trong máy không đảm bảo chất lượng, có thể nhiệt độ sẽ truyền qua vỏ, nhất là vỏ hợp kim. Hiện tượng nóng bất thường, cộng với ma sát với vải quần có thể gây cháy.



Nguy hiểm hơn, việc nhiệt độ nóng bất thường của chiếc ĐTDĐ có thể tạo ra tiếng nổ, tia lửa điện tiếp xúc trực tiếp với hơi xăng, gây ra cháy nổ. Dù chiếc ĐTDĐ có nóng tới mức nào cũng không nóng bằng “pô” hay lốc máy của xe nên nếu không có tia lửa điện phát ra từ chiếc ĐTDĐ khó có thể gây ra hiện tượng cháy nổ tại các trạm xăng dầu.Một yếu tố được chú ý nhiều nhất là do pin trong chiếc ĐTDĐ. Có thể pin kém chất lượng hay do dùng quá lâu đã làm mòn điểm tiếp xúc giữa pin và ĐTDĐ, có thể phát sinh tia lửa điện khi người dùng sử dụng chiếc ĐTDĐ để nghe, gọi...



Việc thường xảy ra, có liên quan đến tác động từ viên pin chính là lỡ tay làm rơi máy xuống đất, gây ra tia lửa điện từ chính viên pin. Những yếu tố này có vẻ thuyết phục hơn trong việc xác định nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các cây xăng.Nhiều ý kiến còn cho rằng các tính năng mở rộng trên ĐTDĐ như đèn flash xenon hay đèn pin dạng LED để trợ sáng khi chụp ảnh cũng là yếu tố có khả năng phát cháy từ các bóng đèn. Nhưng có mấy ai sử dụng chức năng chụp ảnh tại cây xăng?



Hầu hết tài liệu hướng dẫn sử dụng của các hãng sản xuất ĐTDĐ như Nokia, Motorola… đều cảnh báo người dùng phải tắt máy hoặc tránh xa khi ở những nơi có chứa nhiều loại nhiên liệu, hoá chất dễ gây cháy nổ: xăng, gas…Dù trên thực tế, những yếu tố tác động từ chiếc ĐTDĐ như trên đã phân tích khó là nguyên nhân để gây ra hiện tượng cháy nổ ở các cây xăng, trạm bơm gas…



Tuy nhiên, cách an toàn nhất là không nên nghe hoặc gọi ĐTDĐ khi bạn đang ở trong khu vực cây xăng.



Theo Trọng Hiền – Thanh Bình (SGTT)