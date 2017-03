Dừng, đỗ xe trên đường có bị phạt?

làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các xe khác. Hành vi này có bị CSGT xử phạt hay không mà tôi cứ thấy diễn ra thường xuyên?

Ông Lê Trường Nhân (Huyện Củ Chi, TP.HCM)

Thượng tá TRẦN THANH TRÀ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt - Công an TP.HCM,

trả lời:

Việc dừng, đỗ xe được quy định cụ thể tại các điều 18, 19 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Theo đó, các trường hợp dừng, đỗ sai quy định gồm có: Dừng, đỗ nơi có biển báo cấm; dừng, đỗ không sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bánh xe gần nhất cách xa lề 0,25 m; dừng, đỗ trên miệng cống thoát nước…

Để kịp thời phát hiện, xử lý, Phòng có bố trí cán bộ, chiến sĩ tuần tra khép kín trên đường. Trong năm 2012, TP.HCM có gần 12.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trên quốc lộ và các tuyến đường bị xử phạt.

NHƯ NGHĨA ghi

Bên phải thi hành án muốn được trả dần

Ngày 11-7-2012, TAND TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xử L. ba năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc L. phải bồi thường cho tôi hơn 35 triệu đồng (nếu L. không có tài sản để bồi thường thì cha mẹ L. có trách nhiệm bồi thường). Do gia đình này có nhà cửa, xe máy nên tôi đã yêu cầu thi hành án (THA) nhưng tới nay cơ quan THA vẫn chưa giải quyết yêu cầu của tôi mà không rõ lý do.

Anh Lê Văn Vẹo (95/2 Nguyễn Du, TP Vĩnh Long)

Ông NGUYỄN VĂN CƠ, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), cho biết:

Sau khi ra quyết định THA thì chấp hành viên đã xác minh tài sản của L. và gia đình. Hiện tại L. đang ở tù, trước khi can án L. không có tài sản hay thu nhập gì để THA. Căn nhà của cha mẹ L. đang ở là nhà thuộc sở hữu nhà nước do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh quản lý và cho họ thuê. Ba chiếc xe máy mà họ đang sử dụng thì có hai chiếc đứng tên của người khác, chiếc xe còn lại do mẹ của L. đứng tên đã quá cũ. Nếu kê biên, bán đấu giá chiếc xe này thì giá rất rẻ, thậm chí các chi phí tốn gần hết nên không có tiền dư để THA.

Phía gia đình L. đề nghị được trả dần tiền mỗi tháng cho đến khi hết số tiền trên. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời hai bên lên để thương lượng việc này.

KIM PHỤNG ghi