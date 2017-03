Dùng “giấy đỏ” giả vay hàng tỷ đồng

Ông NHC đã nhiều lần cho bà Phạm Kim Thy (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) vay tiền, tổng cộng 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Thy đã đưa cho ông C. “giấy đỏ” để ông đến ngân hàng vay tiền cấn nợ. “Giấy đỏ” này mang số AG 011059, có chữ ký của người cấp, mộc đỏ hẳn hoi được ghi là cấp cho Phạm Kim Thy (29 tuổi, xã Trung An, Củ Chi). Cuối tháng 9-2007, ông NHC mang “giấy đỏ” đó đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi để đăng ký thế chấp vay vốn ngân hàng thì mới té ngửa khi được cho biết đó là “giấy đỏ” giả.

Ngay sau khi phát hiện “giấy đỏ” giả trên, Công an huyện Củ Chi đã lập biên bản, triệu tập Thy đến làm việc. Thy khai vào năm 2005 có mua miếng đất 330 m2 tại xã Tân Phú Trung (Củ Chi), trên đất có nhà do vợ chồng ông Phan Văn Rẫy đứng tên. Sau đó, Thy nhờ người quen làm thủ tục sang tên nhưng không ngờ họ giao lại “giấy đỏ” giả (?). Bởi không biết đó là giấy giả nên Thy mới đem thế chấp cho ông C. để vay nợ.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, lời khai của Thy hoàn toàn sai sự thật. Ông Rẫy cho biết vợ chồng ông không hề bán nhà, đất cho Thy. Đầu năm 2005, ông cần vay tiền ngân hàng nhưng không rành thủ tục nên đã giao giấy tờ nhà, đất nhờ Thy lo giùm. Nhưng sau đó Thy đã không giao lại tiền vay ngân hàng cho ông Rẫy. Nhiều lần ông đòi lại giấy tờ nhưng Thy chỉ bảo là việc vay tiền sắp xong. Nay ông hết hồn khi biết Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi đã cấp “giấy đỏ” thật số AĐ 417074 thửa đất của vợ chồng ông cho... Thy.

Ngay sau khi biết “giấy đỏ” của mình đã chuyển chủ, ông Rẫy liền khiếu nại với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Phòng này chìa ra một hợp đồng tặng cho nhà ở có đầy đủ chữ ký của vợ chồng ông Rẫy (bên tặng cho) và Thy (bên nhận), được Phòng Tư pháp huyện chứng thực. Căn cứ vào đây Thy mới được cấp “giấy đỏ”. Ông Rẫy khẳng định mình chưa hề tặng cho nhà cho ai và cũng không hề ký vào bất kỳ hợp đồng nào như thế. Ông tức tối nói: “Chữ ký trên hợp đồng không phải chữ ký của vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng chưa hề đến Phòng Tư pháp nhưng tại sao ghi là chúng tôi đồng ý với hợp đồng, nghe đọc lại và ký tên trước mặt phó trưởng phòng Tư pháp là sao?”.

Ngày 14-12, trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó phòng Tư pháp huyện Củ Chi, cho biết huyện thực hiện cơ chế “một cửa”, mọi giấy tờ, hồ sơ đều do nhân viên UBND huyện tiếp nhận rồi chuyển đến cho ông. Lúc ký chứng thực, ông chỉ kiểm tra hồ sơ nên không biết nhân viên có kiểm tra chữ ký của bên tặng cho và bên nhận trong hợp đồng hay chưa. Nếu vợ chồng ông Rẫy không ký vào hợp đồng tặng cho nhà trên thì ông có thể khiếu nại.

Được biết, Thy đã dùng “giấy đỏ” thật số AĐ 417074 thế chấp ngân hàng vay 700 triệu đồng vào cuối năm 2006. Không hiểu từ đâu Thy lại có thêm “giấy đỏ” giả số AG 011059 để tiếp tục lừa ông C. vay 1,2 tỷ đồng. Qua đối chiếu, chúng tôi nhận thấy “giấy đỏ” giả mà cơ quan điều tra thu giữ thấy giống hệt “giấy đỏ” số AĐ 417074. Ngoài vợ chồng ông Rẫy, ông C., Thy còn dùng thủ đoạn gán “đất ảo” để chiếm dụng của bà Ch. (chủ một tiệm vàng ở quận 11) hơn bảy tỷ đồng. Bà Ch. cũng đã tố cáo Thy đến cơ quan chức năng.

Thượng tá Trần Văn Tém, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết Thy có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM thụ lý.