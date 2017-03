Đừng “hình thức hóa” việc kê khai tài sản!

Nhưng trên thực tế, ông Lộc còn có hai căn nhà khác ở nơi khác và năm nền thổ cư... Nếu các cán bộ, công chức chỉ mới kê khai tài sản vào thời gian gần đây thì các đảng viên đã phải thực hiện việc này từ rất lâu. Đảng viên Lộc đã kê khai như thế nào và khâu xác minh, kiểm tra đã được thực hiện như thế nào mà giờ lại “lòi” ra lắm thứ “to đùng”?

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, càng công khai, minh bạch càng kiểm soát được tham nhũng. Đảng và nhà nước cũng luôn khẳng định tiêu chí này. Tuy nhiên, thay vì kê khai đầy đủ, chính xác, nhiều cán bộ công quyền chỉ làm lấy lệ. Các cơ quan và luật pháp chưa có cơ chế để bảo đảm được tính trung thực trong những bản kê khai tài sản. Mà bản kê khai không xác minh được tính trung thực thì như nhận xét của một chuyên gia nước ngoài, thực chất chỉ là… một tờ giấy. Đã vậy, cũng chưa có quy định về việc công khai các bản kê khai này. Khi kê khai chỉ để... kê khai và cũng chỉ có chính đương sự, vài người biết đến thì làm sao tập hợp được sức mạnh, trí tuệ của cộng đồng vào việc kiểm soát, phòng chống tham nhũng?

Còn bao nhiêu đảng viên, công chức có lắm tài sản tựa như ông Lộc? Với đồng lương “khiêm tốn” như lâu nay cộng với tình trạng lạm phát như hiện nay, họ lấy đâu ra số tiền lớn để sắm xe gắn máy đời mới, xe ôtô hạng sang và nhiều nhà, nhiều đất? Khi câu trả lời tiếp tục là ẩn số, e rằng việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng khó đạt được hiệu quả cao.

Người hàng xóm của tôi là một phó công an phường, có vợ làm nội trợ và hai con. Nghe nói lương của ông chỉ ít triệu đồng, cha mẹ hai bên cũng không khấm khá nhưng chẳng rõ ông đã xoay xở như thế nào mà nhà ông thứ gì cũng có! Những trường hợp như ông không hề hiếm hoi, nếu không muốn nói đang ngày một nhiều thêm.

Trở lại trường hợp của ông Lộc, chắc chắn số tài sản khổng lồ mà ông đang sở hữu và đang nhờ người khác đứng tên thay không thể có ngay cái rụp. Có thể tháng này ông mua thứ nọ, năm sau ông mua thứ khác. Suốt quá trình dài đương chức của ông, vì sao đến giờ tất cả mọi thứ mới chịu lộ ra? Chẳng lẽ việc công khai tài sản chỉ được thực hiện khi quan chức đó có vi phạm, phải bị kỷ luật hoặc bị kéo ra trước vành móng ngựa?

Với Nghị định 37 về công khai, minh bạch tài sản và thu nhập, người dân rất mong việc kê khai tài sản không còn mang tính hình thức và việc công khai sẽ được thực hiện thật sớm sủa chứ không phải đợi đến “phút cuối” như lâu nay.

Nên thực hiện tuyên thệ khi xét xử

Việc tuyên thệ tại các phiên tòa đã được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu. Trước khi xét hỏi các đương sự, bị cáo, nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan..., chủ tọa phiên tòa sẽ yêu cầu họ tuyên thệ trước khi đưa ra lời khai, chứng cứ. Những người này phải cam đoan sẽ trình bày trung thực, khách quan những gì mình biết, nếu sau này điều tra, xác minh có gì gian dối sẽ bị phạt rất nặng. Luật pháp một số nước còn có hẳn tội danh là tội khai man trước tòa, tội khai báo gian dối với mức hình phạt rất nặng. Như ở Hoa Kỳ, một số tiểu bang phạt từ năm đến 10 năm tù đối với người phạm tội này. Ngoài ra, trong một số quan hệ phi hình sự khác, người ta cũng áp dụng hình thức tuyên thệ. Khi đi khai sinh cho trẻ em, cha mẹ hoặc người thân không cần mang theo giấy tờ gì, chỉ cần tuyên thệ trước cơ quan hộ tịch là có việc sinh.

Ở nước ta hiện nay, do trình độ dân trí còn hạn chế, tính thượng tôn pháp luật chưa cao nên việc áp dụng hình thức tuyên thệ trong các giao dịch dân sự, hành chính, kinh tế... e không khả thi. Tuy nhiên, riêng trong lĩnh vực xét xử tại tòa án, đó là điều nên làm trong một xã hội dân sự. Trước hết, việc áp dụng hình thức tuyên thệ sẽ làm tăng tính tôn nghiêm của các phiên tòa, thể hiện được sự tôn nghiêm của pháp luật. Kế tiếp, khi có thể bị phạt nặng và còn có thể bị xã hội, người thân khinh bỉ do khai man, các đương sự, bị can, bị cáo, nhân chứng... sẽ phải cân nhắc để đưa ra các lời khai, chứng cứ chính xác giúp các tòa giải quyết đúng đắn các vụ án.

PHẠM VĂN CHUNG (Kon Tum)