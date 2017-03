Dùng hung khí đánh vào đầu: Tội giết người?

Tối 4-7-2006, anh Nguyễn Hữu Phước (ngụ tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) rủ bạn đến tiệm hớt tóc gần đó để gội đầu, giác hơi. Phước được bà chủ tiệm trực tiếp giác hơi. Được một lát thì ông Nguyễn Văn Hùng (chồng chủ tiệm) đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu, của anh Phước khiến anh ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu... Hậu quả là anh Phước bị chấn thương đầu lõm sọ đỉnh trái, khuyết sọ đáy phập phồng, bị thương phần mềm vùng chẩm sau đầu do bị vật cứng tác động, liệt nửa người bên phải. Tỷ lệ thương tật là 52%.

Hai lần điều tra bổ sung

Tại hiện trường, công an thị trấn và Công an huyện Chơn Thành phát hiện có nhiều vết máu, một thanh sắt tròn, hai thanh sắt ống...

Tiếp đến, công an huyện thu giữ tang vật theo lời khai của bị can Hùng, gồm có cán cây lau nhà bằng nhôm (lúc đầu ghi là sắt nhưng sau đó sửa lại là nhôm), một đầu cán chổi có móc (không xác định làm bằng gì). Bị can Hùng xác định đã dùng cây lau nhà đó để đánh Phước chấn thương.

Hồ sơ được chuyển đến Công an tỉnh Bình Phước. Sau khi điều tra, công an tỉnh đề nghị VKSND tỉnh truy tố Hùng về tội cố ý gây thương tích. Bản cáo trạng của VKSND tỉnh lập tháng 5-2007 ghi nhận: Trong khi giác hơi, Phước có hành vi sàm sỡ, ôm và hôn bà chủ tiệm. Lúc ấy, chồng chủ tiệm là Nguyễn Văn Hùng đứng trong phòng khác nhìn thấy. Vì tức giận nên Hùng ra phía sau lấy cây lau nhà bằng nhôm, dài gần 1 m để đánh cảnh cáo Phước. Hùng đánh trúng vào đầu Phước hai cái liên tiếp khiến cây lau nhà bị gãy. Sau đó, Hùng cầm cán cây đánh tiếp vào chân Phước...

Tháng 6-2007, TAND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu VKSND tỉnh điều tra bổ sung “vì còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của người bị hại và bị can”. Toàn bộ hồ sơ được chuyển trả cho công an tỉnh. Sau đó, VKSND tỉnh vẫn truy tố Hùng với tội danh cũ.

Tháng 8-2007, lại một lần nữa TAND tỉnh Bình Phước trả hồ sơ để VKSND tỉnh tiếp tục làm rõ những mâu thuẫn giữa lời khai của người bị hại với bị can, giữa lời khai của người bị hại với nhân chứng. Ngoài ra, cần xác định thêm việc thu giữ vật chứng được thực hiện như thế nào, ai giao nộp và lấy vật chứng ở đâu...

Tháng 1-2008, VKSND tỉnh Bình Phước báo cho TAND tỉnh biết rằng viện vẫn truy tố bị can Hùng về tội cố ý gây thương tích và giữ nguyên bản cáo trạng cũ.

Có phải tội giết người?

Tại cơ quan điều tra, anh Phước cho biết khi anh đang nằm úp để chủ tiệm giác hơi thì Hùng ở đâu xông vào chửi thề rồi dùng cây sắt đánh túi bụi vào đầu anh. Quá bất ngờ và đau đớn, anh Phước bỏ chạy ra ngoài và gọi điện thoại cho vợ nói mình đang bị đánh. Vừa nói xong thì anh Phước lịm dần. Hùng vẫn đuổi theo và dùng cây đánh anh tiếp...

Giấy y chứng của Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện rõ anh Phước nhập viện với nhiều vết thương ở đầu. Cụ thể là vết thương ở chẩm phải, bể lõm sọ do bị vật cứng đánh nhiều nhát vào đầu gây ra. Kết luận giám định pháp y và kết quả điều tra cũng cho thấy anh Phước bị cố tình đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến bị vỡ sọ, bị chấn thương vùng chẩm sau đầu. Như vậy thì bị can Hùng có hành vi phạm tội giết người hay chỉ là tội cố ý gây thương tích?

Theo khoa học pháp lý hình sự và thực tiễn xét xử, việc dùng hung khí nguy hiểm để tấn công vào vùng đầu của nạn nhân là hành vi giết người. Ở đây, bị can đã dùng cán cây đánh liên tiếp vào đầu người bị hại, được xem là vùng xung yếu trên cơ thể con người nên rất dễ gây chết. Thực tế là anh Phước cũng bị thương rất nặng và may mắn thoát chết. Bị can có đầy đủ năng lực để nhận thức hành vi của mình có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện hành vi, bất chấp hậu quả xảy ra. Thành thử nhiều ý kiến cho rằng hành vi của bị can Hùng đã cấu thành tội giết người chứ không phải là tội cố ý gây thương tích như cáo trạng truy tố.

Theo một luật sư, trong tội giết người, thủ phạm có thể có lỗi cố ý trực tiếp (mong muốn cho nạn nhân chết) hoặc cố ý gián tiếp (không mong muốn nhưng bàng quan, bỏ mặc, chấp nhận hậu quả xảy ra). Trong trường hợp cụ thể này, dù không có ý tước đoạt sinh mạng nạn nhân nhưng việc thủ phạm dùng hung khí đánh vào vùng xung yếu là thuộc trường hợp lỗi cố ý gián tiếp.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử của TAND tỉnh Bình Phước.