Đừng làm méo mó trụ sở công quyền

Phải nhanh chóng khắc phục Thiếu gì cách để chỉnh trang lại cổng ủy ban sao cho phù hợp hơn, sao lại chọn cách đặt hòn non bộ lấp cổng như thế. Cách giải thích của các cán bộ địa phương là làm cho đẹp để có không gian thư thái hơn; để tránh chuyện ồn ào, phức tạp khi người dân đến liên hệ công tác không thuyết phục được tôi. Tôi lại nghiêng về hướng cách làm trên của ủy ban là do mê tín. Tuy nhiên, chuyện đã rồi, cách hay nhất là nhanh chóng có phương án khắc phục, không thể để trước cổng cơ quan công quyền tồn tại một hòn non bộ như thế. Ai trông vào cũng không thể chấp nhận được. VĂN NHIÊN, 60 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP.HCM