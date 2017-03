Dừng ngay Kiss Cam phản cảm!

Tăng giáo dục tuyên truyền để ngăn chặn Khi ra đường mà bất ngờ bị rơi vào tình huống này, người bị "cưỡng hôn" cần bình tĩnh yêu cầu người có hành vi ấy không được tiếp tục thực hiện hành vi. Nạn nhân cũng có thể hô hoán để những người xung quanh hỗ trợ mình. Tuy nhiên, những người bị hôn cần kiềm chế, không nên phản ứng thái quá sẽ dẫn đến cãi nhau xô xát, ẩu đả... gây mất an ninh trật tự. Nếu như đối tượng kia vẫn cố tình hôn, cần gọi ngay cho công an địa phương để xử lý theo quy định. Mặc dù nói là vậy nhưng để xử lý rất khó vì khi sự việc xảy ra, công an không có mặt ngay lúc đó để xử lý, khi đến nơi hiện trường đã không còn. Do vậy, trước tiên có thể thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, trường học… giáo dục, tuyên truyền cho mọi người biết mặt trái không hay của hiện tượng này để mọi người không hùa theo phong trào. Còn về biện pháp mạnh hơn, cơ quan chức năng cũng sẽ tích cực xử lý khi có tin báo, thậm chí kiến nghị các bộ, ngành nên đưa hành vi này vào trường hợp quấy rối tình dục nơi công cộng để xử lý nghiêm. Trưởng công an một phường ở quận 7, TP.HCM MINH QUÝ ghi