Dùng pháp luật khi "giọt nước tràn ly"…

Đọc bài báo phản ánh vụ tranh chấp nói trên giữa bà H. với ông hàng xóm, tôi bỗng nhớ lại hai vụ “tranh chấp” tương tự ở Trà Vinh mà tôi được biết trong quá trình hành nghề.

Vụ thứ nhất xảy ra giữa hai nhà (tạm gọi hộ A và B) là nhà phố, giáp ranh đất. Nhà A xây dựng trước, vô tình lấn ranh đất nhà B tại vị trí tầng trệt. Đến lượt hộ B xây nhà, cũng do vô tình, lại lấn không gian hộ A tại vị trí ban công lầu một. Bị hộ A từ nhắc nhở đến khiếu nại, rồi bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công, “tức mình” kiểm tra lại, hộ B phát hiện nhà của hộ A “thò chân” qua đất mình vài phân (cm). Vậy là hai bên có cớ “bắt chẹt” nhau: Hộ B yêu cầu hộ A “gọt chân” ngôi nhà trước sau đó mới chịu “thụt tay” lại (cắt giảm phần ban công “lỡ” nhô sang phần đất hộ A)… Vụ việc lùm xùm khá lâu song cũng kết thúc êm đẹp bằng hình thức hòa giải sau khi cả hai đều nhận ra cái sai của mình.

Vụ thứ hai xảy ra giữa hai hộ (tạm gọi là hộ C và D) cũng là nhà phố giáp ranh. Hai hộ này nằm trên hai con đường khác nhau vuông góc kiểu chữ L, phần cuối nhà hộ C giáp phần hông nhà hộ D. Nhà C xây dựng trước, phần sau nhà tại các lầu trổ cửa sổ trên bức tường giáp ranh nhìn qua phía hộ D. Khi ấy, hộ D có nhắc nhở việc trổ cửa sổ là sai luật, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến sinh hoạt của hộ này nhưng hộ C vẫn phớt lờ. Thực tế, mâu thuẫn đã phát sinh giữa hai bên do trong quá trình sinh hoạt hộ C thường phơi phóng trên bệ cửa sổ làm rơi vãi nước và nhiều lần vứt vật dụng sinh hoạt mất vệ sinh qua phía hộ D… Mới đây, khi sửa nhà, hộ D quyết định xây tường cao bít các cửa sổ nhà hàng xóm dù ngôi nhà đang xây không cao đến đó. Thế nhưng khi hộ D đang xây, người nhà hộ C đã mở cửa sổ, xô ngã bức tường xây dở và suýt làm té công nhân. “Giọt nước tràn ly”, hộ D phát đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp, yêu cầu hộ C tiến hành lấp bít các cửa sổ trên bức tường giáp ranh nói trên và chấm dứt hành vi cản trở việc thi công của hộ này. Vụ việc đến nay chưa vẫn ngã ngũ dù không khó để nhận ra hộ C đã sai.

Trong cuộc sống, đôi khi sự can thiệp của pháp luật chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng cũng như việc dụng công phân định ai đúng, ai sai sẽ dễ “đào sâu” thêm khoảng cách giữa hai bên. Việc duy trì và vun đắp tình nghĩa xóm giềng là rất cần thiết thay vì mất thời gian cho việc phân định ai đúng, ai sai một cách vặt vãnh. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, khi “giọt nước đã tràn ly” như “tranh chấp” giữa hai hộ C và D, tôi cho rằng cần phải có sự phân định rạch ròi của pháp luật để có hướng xử lý dứt điểm, phù hợp. Đây cũng là cách tốt nhất nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trở lại vụ kiện 7 cm không gian giữa bà H. với ông hàng xóm. Xét về luật, ông hàng xóm không thể nại rằng trong quá trình xây nhà ông đã bồi thường rồi thì ông không bồi thường nữa bởi hai vấn đề này (làm hư hỏng nhà và lấn không gian) hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, tòa cũng không thể “thuyết phục” hai bên hòa giải trong trường hợp phần ban công nhà hàng xóm lấn không gian nhà bà H. bằng lý do nếu cắt ban công sẽ ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà. Trong trường hợp này, tôi cho rằng việc yêu cầu giám định là cần thiết. Tôi cũng nghĩ rằng trong trường hợp ban công nhà hàng xóm có lấn không gian nhà bà H. thì để tránh phiền phức, ông nên khắc phục ngay bằng cách “cắt” phần vi phạm của ban công. Việc này không ảnh hưởng lớn đến kết cấu ngôi nhà. Ngược lại, nếu tiếp tục thương lượng, có thể ông hàng xóm sẽ gặp rắc rối về sau bởi theo ông nói, tình cảm láng giềng đã rạn nứt nghiêm trọng. Chưa kể đây chỉ là thương lượng mang tính tạm thời. Về lâu dài, nếu bà H. xây lại nhà cao hơn hoặc bán cho ai đó và người này xây dựng lại thì ông cũng khó tránh được việc cắt phần ban công vi phạm không gian (nếu có).

KTS LÊ CÔNG SĨ (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)