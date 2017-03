Đừng tàn đời vì bia rượu

Xơ gan tốn bạc tỉ

90% người uống rượu bia nhiều bị gan nhiễm mỡ, trong đó 20% là viêm gan và 10% là xơ gan. Viêm gan thì điều trị phục hồi được. Nhưng đã xơ gan thì sớm muộn gì cũng chết, điều trị chỉ là hỗ trợ, nâng đỡ. Có đến 60% người xơ gan chết trong vòng bốn năm.

Khi đã xơ gan thì cần phải truyền đạm. Một chai đạm tùy theo loại có giá từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng, một đợt truyền 4-5 ngày, một tháng truyền 2-3 đợt. Kèm thuốc thang, chi phí khác thì một bệnh nhân tốn khoảng 20 triệu đồng/tháng, tức 240 triệu đồng/năm. Điều trị kéo dài đến… chết (bốn năm) thì số tiền bỏ ra ngấp ngưỡng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, có ít người đủ điều kiện theo bốn năm, số khác xin về chờ chết.

Gan có men hóa giải chất độc - rượu thành nước và khí cacbonic. Khi suy gan, men không đủ để hóa giải chất độc thì gan sẽ bị tổn thương.

Bị bệnh gan, lúc đầu không có dấu hiệu gì hết, bệnh nhân không đau, chỉ có gan hơi to, nếu bác sĩ chủ quan thì rất dễ bỏ qua. Giai đoạn đầu gọi là gan nhiễm mỡ. Khi có các triệu chứng mệt mỏi, biếng ăn, sụt cân, ói, gan to, lách to, đau… thì đã chuyển qua viêm gan. Trong số những người viêm gan thì 40% chuyển qua tình trạng xấu rất nhanh: vàng da, chảy máu bao tử, bụng có nước... dẫn đến suy gan, suy thận và ung thư gan.

Không thể bỏ bia rượu vì giao tiếp nhưng có thể giảm tác hại của rượu bằng việc không uống nhiều và uống kéo dài. Cần ăn uống đầy đủ vì nhậu mà không ăn mồi thì lá gan trở thành mồi của rượu. Bổ sung các vitamin nhóm B, chất béo. Cuối cùng, khi có các dấu hiệu bệnh thì phải đi khám ngay.

BS NGUYỄN NGỌC VINH, Trưởng khoa Nội A, BV Bệnh nhiệt đới