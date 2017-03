Được lắp đường ống, vẫn phải xài nước giếng nửa năm nay

Họ phải mua nước đóng bình để nấu ăn. Nhiều người cho biết trước đây nguồn nước giếng và các kênh, rạch xung quanh nước rất sạch và trong nhưng vài năm nay nguồn nước bắt đầu bị ô nhiễm, kênh rạch hóa đen, nước giếng nổi phèn.

Anh Bảo, ngụ khu phố 5, tổ 42, đường An Phú Đông 3, phường An Phú Đông, quận 12 cho biết: “Do không có nước sạch nên người dân đã làm đơn xin cấp nước, công ty cấp nước đã lắp đặt ống nước gần nửa năm nhưng chúng tôi chờ hoài vẫn không có nước về, chỉ vì chưa gắn đồng hồ nước”. Do đó, mọi người vẫn đành phải xài nước giếng và mua nước sạch.

Ông Bùi Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, nói: “Phường chỉ là trung gian trong việc lắp đặt đường ống và đồng hồ cho dân. Lần làm việc gần đây nhất, đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cho biết trong tháng 3 sẽ tiến hành hoàn thiện đường ống cung cấp nước cho dân nhưng đến nay vẫn chưa xong”. Về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, ông Nguyễn Huỳnh Hùng, Phó phòng Thiết kế, giải thích dự án phát triển mạng lưới và đặt đường ống nói trên đã triển khai trước tết 2016. Ống đã đặt xong nhưng việc lắp đồng hồ nước có chậm, bởi sau khi hoàn tất các công đoạn đường ống, phải chờ nghiệm thu kỹ thuật đạt thì mới được thực hành các khâu kế tiếp. Trong tuần này, công ty sẽ bắt đầu lắp đặt đồng hồ nước cho dân.