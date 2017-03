Dưới 16 tuổi đánh bạn: Có thể bị tội

Cứ tưởng “chuyện con nít” • Hồi cấp II, cấp III tôi cũng hay đánh nhau nhưng vì ngại rắc rối, ngại bị mời phụ huynh nên toàn đánh ngoài trường. Có khi tôi đánh bạn, có khi bạn đánh tôi. Lần nọ tôi bị tét đầu, công an xã khi ấy gọi hai bên đến, bảo cha mẹ đứa bên kia đền ít tiền thuốc men rồi thôi. Quả thật tôi cứ nghĩ khi nào làm chết người hay gây thương tích nặng thì công an mới “sờ gáy”, còn không thì cùng lắm là bị kỷ luật đuổi học, chuyển trường thôi. Bạn TRẦN KỲ PHƯƠNG, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, TP.HCM • Lúc còn trẻ trâu bồng bột, hở ra là em đòi đánh nhau, lên cấp III em biết suy nghĩ hơn. Vừa qua gần trường em đang học có mấy cu cậu cầm hung khí tấn công nhau bị công an mời đến, nghe nói đứa vi phạm nặng nhất bị phạt 2 triệu đồng, mấy đứa kia có tham gia nhưng không cầm hung khí bị phạt 700.000 đồng, người nhà phải đến nộp tiền phạt và cam kết. Hồi nhỏ đang đánh nhau hăng quá không nghĩ gì tới hậu quả về sau nhưng giờ nghĩ lại, nếu lúc đó “địch thủ” của em bị gì, hay bản thân em bị gì thì hối hận cũng muộn màng. Bạn NGUYỄN PHAN HỮU,

Trường CĐ Xây dựng số 2, TP.HCM • Đám trẻ con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đánh nhau một chút rồi huề chứ có phải chuyện gì to tát lắm đâu. Vài năm trước mấy đứa con tôi có đánh nhau, cô giáo báo về, nhắc nhở chú ý lúc họp phụ huynh. Hồi nhỏ tụi tôi cũng quậy như tụi nó bây giờ, bị bắt viết bản kiểm điểm hứa không tái phạm, có chữ ký của ba mẹ, cùng lắm thì cuối năm bị cô giáo chủ nhiệm hạ bậc hạnh kiểm, chứ con nít biết gì mà pháp luật xử lý. Lỡ con đánh nhau mà bị kỷ luật đuổi học thì tôi cho chạy xe ôm như cha nó bây giờ thôi! Ông NGUYỄN VĂN BA, đường Nguyễn Xí, phường 26,

quận Bình Thạnh, TP.HCM NGUYỄN TRÀ ghi