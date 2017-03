Đường bị hư hỏng nặng

Mặt đường đầy ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là học sinh hay bị ướt đồ và té ngã mỗi khi trời mưa. Gần đây, UBND phường đã vận động bà con góp tiền làm đường nhưng chưa biết khi nào mới thi công.

Bà Hồ Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây (quận 2), cho biết: “Đoạn đường này không nằm trong kế hoạch thi công năm nay nhưng do đường xuống cấp nặng nên địa phương sẽ ưu tiên triển khai làm trước. UBND quận đã giao cho Quận đoàn 2 làm chủ đầu tư nâng cấp tuyến đường trên bằng nguồn vốn vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và bà con dọc theo tuyến đường. Do đường này chưa có hệ thống thoát nước và lần này sẽ vừa làm đường vừa lắp đặt hệ thống thoát nước nên kinh phí khoảng 550 triệu đồng. UBND phường được giao vận động 250 triệu đồng, số còn lại do Quận đoàn 2 chuẩn bị. Đoạn đường này có 22 hộ dân sinh sống nên dự kiến mức đóng góp trung bình mỗi hộ khoảng 3 triệu đồng, riêng các hộ thuộc diện hộ nghèo đóng góp tùy theo khả năng. Tổng số tiền mà UBND phường vận động đến giờ này là trên 128 triệu đồng (13 hộ dân góp được hơn 26 triệu đồng). Sắp tới UBND phường sẽ tiếp tục vận động chín hộ dân còn lại góp tiền làm đường để sớm triển khai thi công trong năm nay.

KIM PHỤNG