Đường dây cung cấp thông tin 0982000333, (08) 22146835

Mặc dù chính quyền chưa giải quyết tiền bồi thường, tái định cư nhưng Công an TP Mỹ Tho lại gửi giấy mời chúng tôi đến nhà tạm giữ để làm việc” - một số bạn đọc ngụ phường 6, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) báo tin.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết cơ quan này có mời các hộ dân trên đến giải thích việc chấp hành pháp luật để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất. Do nhầm lẫn nên thay vì mời đến cơ quan Công an TP Mỹ Tho thì thư mời lại ghi “đến nhà tạm giữ”. NHƯ NGHĨA

Thu hồi giấy đỏ sai thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị Bẩy (42/4 khu phố 1, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) phản ánh vào năm 2009 bà đã được UBND quận 12 cấp giấy đỏ một thửa đất tại phường Tân Thới Hiệp (quận 12). Mới đây, cán bộ địa chính phường mời bà lên cho biết việc cấp giấy đỏ đó không đúng mục đích do trong phần đất có mộ rồi lập biên bản thu hồi giấy đỏ của bà.

Ông Hoàng Bá Trường, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, cho biết phường đã báo cáo sự việc để quận xem xét, xử lý việc cấp giấy đỏ của bà Bẩy. Khi được mời đến làm việc, do bà Bẩy chấp thuận nên phường mới lập biên bản ghi nhận việc thu hồi giấy đỏ. Nay nếu bà Bẩy không đồng ý thì phường sẽ mời bà lên để trả lại giấy đỏ. GIA NGHĨA

Bồi thường bằng tiền mặt. Chiều 11-1, nhiều bạn đọc là khách hàng bị trễ chuyến bay BL 599 Đà Nẵng-TP.HCM của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines hôm 7-1 tỏ ý không hài lòng việc hãng đã đồng ý bồi thường thiệt hại 300.000 đồng/người nhưng thực tế thì hãng chỉ đưa 200.000 đồng/người.

Đại diện của Jetstar Pacific Airlines cho biết hãng này đã đồng ý bồi thường 300.000 đồng/khách hàng nhưng đó là bồi thường bằng thẻ giảm giá khi mua vé bay của hãng. Sau đó hãng đã linh động cho khách hàng được nhận 200.000 đồng tiền mặt. Cuối cùng, do khách hàng không đồng ý nên hãng đã thanh toán cho họ 300.000 đồng tiền mặt. MINH HIẾU