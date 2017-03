Đường dây cung cấp thông tin 0982000333, (08) 22146835

học sinh thi học kỳ một môn sinh vật nhưng một lãnh đạo trường lại mở nhầm đề thi môn văn, rồi sau đó tiếp tục mở nhầm môn sử.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Xuân Lộc, cho biết để nắm được trình độ chung của học sinh và đánh giá được hiệu quả giảng dạy tại các trường trong huyện, phòng có giao đề thi học kỳ cho các trường với lịch thi từng môn cụ thể theo từng ngày. Do sơ suất nên hiệu phó trường trên cắt nhầm đề thi nhưng hội đồng thi đã kịp thời thu hồi và phòng đã cho đổi sang đề mới (đề dự phòng). Hiện phòng đang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Ban Giám hiệu Trường Trưng Vương. NHƯ NGHĨA

Con gái bị hiếp dâm. Bạn đọc Đoàn Thị Lượm ở phường 9, quận 10, TP.HCM phản ánh con gái bà mới 13 tuổi bị cậu ruột hiếp dâm. Bà đã nhiều lần yêu cầu công an phường xử lý nhưng chưa có kết quả.

Trung tá Ngô Văn Khâm, Phó Trưởng Công an phường 9, quận 10, cho biết khi nhận được tin tố giác trên, công an phường lập tức mời những người có liên quan đến lấy lời khai và đã lập biên bản ghi nhận vụ việc. Công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ để công an quận thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. GIA NGHĨA

Đường hẹp gây kẹt xe. Bạn đọc tên Thương, điện thoại số 097256… phản ánh đường Lê Trọng Tấn (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) có một đoạn dài khoảng 400 m thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông (ảnh).

Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết UBND TP.HCM sẽ làm chủ đầu tư xây dựng công trình mới Cầu Bưng (Tân Phú-Bình Tân) với tổng số vốn dự kiến hơn 129 tỉ đồng tại đoạn đường trên. Khi công trình này hoàn thành sẽ giảm được tình trạng kẹt xe. KIỀU PHÚ