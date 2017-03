Đường dây cung cấp thông tin 0982000333, (08) 22146835

Vừa rồi, Công an phường 7 đến kiểm tra, lập biên bản tạm giữ bốn CMND của những người thuê nhà, đồng thời yêu cầu chủ nhà đến làm việc. Tuy nhiên, chủ nhà ở tận Kon Tum và là bộ đội biên phòng nên ông ấy chưa thể về TP.HCM.

Trung tá Phạm Quốc Nghĩa, Trưởng Công an phường 7 (quận Gò Vấp), cho biết theo Luật Cư trú, ng­ười đang sinh sống tại phường nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an phường. Tại thời điểm kiểm tra, công an phường chưa xác định được ai là chủ nhà nên đã tạm thời giữ CMND của những người trên. Sau khi làm việc với cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, công an phường sẽ sớm xử lý vụ việc. LÊ THÀNH

Trả tiền nước cao gấp ba lần. Nhiều bạn đọc trước ở lô L chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10, TP.HCM) giờ đang ở tạm lô B chung cư Bàu Cát 2 (phường 10, quận Tân Bình) phản ánh ban quản lý chung cư này (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn) thu tiền nước cao gấp ba lần giá quy định và không tính theo định mức sử dụng trên đầu người.

Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch UBND phường 7 (quận 10), cho biết do các hộ dân chuyển qua chung cư Bàu Cát 2 nhiều đợt nên phường chưa kịp báo với công ty cấp nước về định mức nước. Vì thế Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn đã tạm thu với mức giá kinh doanh trong tháng 12-2010. Phường đã làm việc với công ty này để tới đây thực hiện mức thu hợp lý. NHƯ NGHĨA

Bị xô ngã vì dựng xe dưới lòng đường. “Sáng 4-1, một phụ nữ đã bị Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) tấn công tại chợ tự phát (sau lưng chợ Văn Thánh)” - bạn đọc điện thoại số 012257… báo tin.

Tiếp xúc với PV, những người dân ở xung quanh chợ trên cho biết nạn nhân là bà Trần Thị Xuân (ngụ 143/11G Ung Văn Khiêm). Hôm đó, khi đi tuần tra, lực lượng công an phường đã yêu cầu bà xuất trình giấy tờ xe với lý do bà dựng xe máy dưới lòng đường. Do bà Xuân thắc mắc “Vì sao những người vi phạm khác không bị xử lý” nên hai bên lời qua tiếng lại và một công an đã xô bà Xuân ngã xuống đường.

Trung tá Trần Văn Bước, Trưởng Công an phường 25 (quận Bình Thạnh), cho biết ông chưa được báo cáo về vụ việc này. Lãnh đạo công an phường sẽ xử lý sau khi kiểm tra đúng, sai. NHÂN PHÚ