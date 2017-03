Đường lổm chổm đá

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ con đường chỉ còn trơ lại đá hộc nằm ngổn ngang. Do con đường khá dốc nên sau mỗi cơn mưa thì đất, đá dăm bị cuốn trôi, khiến mặt đường bị xói mòn có hình lòng chảo.

Do cống thoát nước nằm dọc con đường cũng bị hư hỏng nên nước chảy tràn lan trên đường, bốc mùi hôi nồng nặc. Theo bà con, đã có nhiều người đi xe máy vì lạc tay lái mà té xe. Phần lớn người dân chọn lối đi khác xa hơn cho an toàn.

“Với trách nhiệm quản lý một phần đường số 12, chúng tôi đã rải nhựa cho dân dễ đi lại. Phần đường đất còn lại do UBND xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương quản lý” - ông Lưu Văn Hiến, Chủ tịch UBND phường Linh Tây, nói.

Ông Võ Văn Thêm, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương, cho biết: “UBND huyện Dĩ An đang lên kế hoạch làm mới đường số 12 và hoàn thiện hệ thống cống thoát nước với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Dự kiến năm 2010, huyện sẽ khởi công nâng cấp đường.

Ngoài ra, vì lượng nước thải từ xã An Bình đổ qua tuyến đường số 12 quá lớn nên địa phương cần phối hợp với UBND quận Thủ Đức thiết kế hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Trước mắt, xã An Bình sẽ tổ chức nạo vét cống thoát nước, dặm vá đường tạm thời”.