Đương sự được trả tự do vì hết thời hiệu

Đáng nói là từ lúc bị xử án (năm 1991) đến nay, ông Thái không nhận được quyết định thi hành án và bản thân ông không hề bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27-2 vừa qua, TAND tỉnh Long An đã ra quyết định trả tự do cho ông Thái. Theo quyết định này thì trong thời gian chưa chấp hành án, ông Thái có địa chỉ rõ ràng, không thay đổi họ tên, hình dạng để trốn tránh pháp luật, không phạm tội mới. Do phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên trường hợp của ông Thái đã hết thời hiệu thi hành bản án (quá năm năm tính từ ngày bản án có hiệu lực).