Đường thành ao, không ai nhận trách nhiệm (?)

Người dân sống ở khu vực này rất bất bình với sự cố trên, nhất là khi triều cường hay trời mưa thì các hố biến thành ao sâu khoảng 30 cm. Do hệ thống thoát nước bị nghẹt, những hố nước trở thành cái bẫy, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Người dân phải dùng vỏ xe và gắn một tấm bảng để người đi đường tránh né, nhằm giảm bớt tai nạn.

Bà Nguyễn Thị Bảy - nhà ở đoạn đường này cho biết: “Cách đây một tháng, có người tới rải đá, đổ nhựa nhưng do họ chỉ làm cho có lệ nên chỉ vài ngày là các hố lại tiếp tục xuất hiện. Ngày nào cũng có vài người đi xe máy bị thương khi vấp phải những cái hố trên!”.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 24-10, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cho biết: “Phường đã kiến nghị với Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO (đơn vị thi công đoạn đường này) để khắc phục tình trạng trên nhưng chưa có kết quả”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Ninh - Giám đốc Công ty IDICO lại cho biết: “Do nằm cách đoạn đường mà công ty chúng tôi đang quản lý đến 20 m nên đoạn đường hư hỏng trên không thuộc trách nhiệm của công ty. Phần đường đó do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) quản lý”. Vậy sao công ty lại thi công? Ông Nguyễn Hồng Ninh giải thích: “Vì có một đoạn ngắn nên chúng tôi cho thi công luôn. Chúng tôi sẽ gặp Khu quản lý giao thông đô thị số 1 để phân định lại đoạn đường trên”.

Về phía Khu quản lý giao thông đô thị số 1, ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc khu cho biết: “Trước đây, chúng tôi tưởng đoạn này do Công ty IDICO quản lý (IDICO quản lý và thu phí đoạn từ An Sương đến An Lạc). Vừa rồi, phía IDICO có trao đổi về ranh giới đường. Chúng tôi sẽ kiểm tra, khắc phục ngay”.