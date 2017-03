Đường trong sân bay làm bạn đọc ‘rối trí’

Đáp án đợt 2: - Vô ý làm chết người. - Lý do: Ô tô di chuyển, hoạt động trong nhà ga sân bay nhưng không tham gia giao thông nên nếu gây tai nạn thì theo khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, VKSND Tối cao và TAND Tối cao thì trường hợp này không bị truy cứu tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Điều 202 BLHS). Mặt khác, hành vi này thỏa mãn dấu hiệu của tội vô ý làm chết người theo Điều 98 BLHS. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao:

Đề bẫy người chơi ở chỗ chỉ nói hành vi chung, không đưa các yếu tố khác vào để làm rõ hơn hành vi của người tài xế, chẳng hạn không giả định tài xế có đậu xe đúng quy định, có nồng độ cồn vượt mức cho phép hay không). Do đó sẽ có nhiều người cho rằng đây là tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Điều 202 BLHS). Do tài xế không tham gia giao thông như hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 09/2013 nên hành vi (để máy nổ, không cài thắng tay, đạp nhầm vào chân ga thay vì đạp thắng… dẫn đến gây tai nạn chết người) của tài xế đã đủ dấu hiệu thỏa mãn tội vô ý làm chết người (Điều 98 BLHS). Thực tế đã có trường hợp này xảy ra và đến nay cơ quan tố tụng cũng chưa có phán quyết cuối cùng. Có lẽ người ra đề đã dựa vào sự kiện này để… đón gió.