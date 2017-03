Ép mua vé số

Từ lâu tôi đã nghe đồn Long An là “vương quốc vé số” và người bán vé số dạo ở vương quốc này hay quấy rầy “thần dân”. Mới đây, có dịp đến TP Tân An, Long An công tác, tôi ngộ ra “trăm nghe không bằng một thấy”.

Khi tôi đến nơi thì đã hơn 11 giờ, các cơ quan cần liên hệ đều chuẩn bị nghỉ trưa. Tôi buộc phải tìm một quán nước gần đó để ngồi chờ. Rảo mắt quanh, tôi thấy có rất nhiều người bán vé số đang ngồi trong quán. Họ vừa ngồi nói chuyện vừa chờ có khách mới bước vào quán rồi lần lượt tiến đến mời mua vé số… Tại đây, một phụ nữ hơn 30 tuổi, ăn diện đẹp, tay mang túi xách đến ngồi vào bàn và chủ động pha cà phê cho tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nhân viên hay chủ quán. Nhưng ngay sau đó chị này rút trong túi xách ra xấp vé số và chĩa vào tôi. Tôi không phải là người chơi vé số, chỉ thỉnh thoảng mua giúp cho những cụ già và em nhỏ. Bởi vậy tôi từ chối ngay: “Chị uống gì thì gọi, em trả tiền chứ không mua”. Song chị này cứ lay vai, kéo áo và dùng những lời năn nỉ ỉ ôi. Sau cùng, biết là không thể thuyết phục được tôi, chị ta liếc mắt một cái ngon ơ rồi bỏ qua các bàn khác để tiếp tục mời chào. Chỉ ít giây sau đó, một người đàn ông ở đằng sau lưng tiến đến rồi bỏ mấy tờ vé số vào người tôi khiến tôi giật mình. Anh ta mời chào: “Lấy may mắn đầu năm, còn vài tờ 92, anh mua chiều nay trúng số độc đắc, giàu luôn…”. Thấy tôi lắc đầu, anh ta lại nhét xấp vé số vào túi tôi… Cứ như thế, người này vừa đi thì người khác lại đến với những lời mời chào tương tự. Không chỉ mình tôi mà nhiều người ngồi xung quanh cũng tỏ ra khó chịu. Chúng ta vẫn thường nghe câu “xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà”. Rất nhiều người tìm mua vé số và coi đó là cơ may đổi đời (và quả thực đã có nhiều người đạt được mong ước đó). Nhiều người lại cho rằng trúng thì vui, không thì coi như đã đóng góp một khoản tiền nhỏ cho đất nước. Vì lẽ này mà ngày càng có nhiều người coi việc bán vé số là kế mưu sinh của gia đình. Tuy nhiên, không thể vì thế mà người bán vé số chèo kéo khách, thậm chí còn tỏ ra sỗ sàng, thiếu tôn trọng khách. Không muốn bị làm phiền, nhiều người đã bỏ tiền ra mua vé số coi như mua sự yên tĩnh. Tôi không tán thành cách làm có phần thỏa hiệp này. Vì nếu lần đầu áp dụng thành công, người bán sẽ tiếp tục làm như vậy cho những lần sau. Việc mua sự yên tĩnh đó hóa ra là mua thêm sự phiền phức, rắc rối cho chính mình và cho những người khác. LÊ QUANG TRÍ (TP.HCM)