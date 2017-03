Ép nhận dâm ô để vòi tiền

Giữ bình tĩnh, tiết chế lòng tham Trong cuộc sống sẽ phát sinh vô vàn vụ việc và trước mọi tình huống thì mỗi người cần phải giữ bình tĩnh cũng như tiết chế lòng tham. Đừng vì người khác đang ở thế yếu, bị mình nắm tẩy mà ép buộc, bắt người khác phải bồi thường cho mình số tiền khủng. Như vụ của bị cáo Thúy, nếu bức xúc vì con mình bị xâm hại thì chị đến công an trình báo. Nếu người có hành vi xâm hại chưa đến mức phải xử lý hình sự thì công an cũng có thể là bên thứ ba giúp chị thỏa thuận buộc anh H. bồi thường tổn thất tinh thần thỏa đáng cho con mình. Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Đoàn Luật sư TP.HCM Bắt người ôm vợ viết giấy nợ 300 triệu đồng Mấy năm trước, Nguyễn Phong, Lê Văn Thái (huyện Phú Thiện, Gia Lai) uống cà phê gần nhà Phong. Thái uống xong về trước. Một lúc sau Phong cũng về. Tới nhà Phong bắt gặp Thái đang ôm vợ mình nên đã xông vào đánh. Sau đó Phong điện thoại cho vợ Thái tới chứng kiến. Trong khi vợ Thái tra hỏi chồng, Phong ra phía sau nhà lấy búa đánh gãy chân Thái (thương tật 15%). Phong còn dùng kéo xởn tóc Thái... Do bị đánh và xởn tóc, Thái xin Phong dừng lại và đề nghị đưa 30 triệu đồng để bồi thường danh dự. Phong không đồng ý và yêu cầu phải là 300 triệu đồng, nếu không sẽ cắt… Vì sợ nên Thái đồng ý. Phong buộc Thái phải viết giấy mượn nợ 300 triệu đồng. Sau đó, Phong đã bị các cấp tòa phạt năm năm chín tháng tù về ba tội là cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.