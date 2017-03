Ép tiểu thương vào chợ mới

Chợ An Cư cũ hình thành cách nay hơn 50 năm với gần 100 hộ tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu, là một trong những ngôi chợ nông thôn khá nhộn nhịp. Năm 2009, do nhà lồng chợ xuống cấp, hư hỏng, UBND huyện Cái Bè đã chấp thuận cho UBND xã An Cư xây nhà lồng chợ trị giá 400 triệu đồng để giúp tiểu thương an tâm mua bán lâu dài.

Năm 2011, UBND huyện Cái Bè chấp thuận cho một doanh nghiệp tư nhân đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng chợ An Cư mới, cách chợ cũ khoảng 300 m, với gần 80 ki-ốt và quầy sạp. Ngày 18-8-2011, chợ mới được khánh thành đưa vào sử dụng nhưng từ đó đến nay các tiểu thương không vào mua bán mà vẫn họp chợ ở chợ cũ. Theo các tiểu thương, lâu nay họ đã buôn bán ổn định ở chợ cũ, trong khi đó nhà đầu tư chợ mới không thông báo cụ thể giá cho thuê mặt bằng quầy sạp. Đã vậy, chợ mới lại không có đường giao thông thủy để vận chuyển hàng hóa.

Một góc chợ An Cư cũ. Ảnh: HA

Chợ mới vắng vẻ. Ảnh: HA

Mới đây, UBND xã An Cư đột ngột cắt toàn bộ hợp đồng cho thuê mặt bằng chợ cũ khiến các tiểu thương rất lo lắng. Ông Hoàng, một tiểu thương, bức xúc: “Muốn chúng tôi vào chợ mới thì nhà đầu tư và UBND xã phải họp tiểu thương lại thỏa thuận giá cả, thời gian thuê mặt bằng, nếu hợp lý thì chúng tôi sẽ vào. Đằng này không ai thông báo gì hết, chính quyền lại dùng biện pháp cắt hợp đồng như thể muốn ép tiểu thương dời qua chợ mới”.

Tại sao xã lại cắt hợp đồng cho thuê mặt bằng chợ cũ? Làm việc với PV vào ngày 26-7, ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND xã An Cư, không giải đáp thắc mắc này mà chỉ xác nhận có việc cắt hợp đồng. Về việc người dân cho rằng đã bị xã ép vào chợ mới, ông Nam cho biết: “Hiện UBND huyện chưa có chủ trương dời tiểu thương từ chợ cũ sang chợ mới, UBND xã cũng không nhận được chỉ đạo nào từ huyện về vấn đề này. Tuy cắt hợp đồng cho thuê mặt bằng nhưng UBND xã vẫn để cho tiểu thương buôn bán bình thường ở chợ cũ và không thu tiền thuê mặt bằng”. Ông Nam hứa sắp tới sẽ đề xuất UBND huyện Cái Bè mời nhà đầu tư họp với tiểu thương để thỏa thuận giá cả, thời gian thuê mặt bằng ở chợ mới.

HÙNG ANH