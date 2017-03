Ép trẻ làm chuyện người lớn

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, bà H. (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bức xúc: “Con gái tôi và một số bé gái khác đã bị một đối tượng trong khu phố ép làm chuyện người lớn nhiều lần. Khi biết chuyện, gia đình tố giác thì lực lượng công an xuống bắt đối tượng nhưng sau vài ngày giam giữ đã thả ra”.

Bé D. (11 tuổi) là con thứ hai của bà H. Bé kể: Khoảng 8 giờ sáng 14-11, khi bố mẹ đi làm sớm, còn anh đi học thì D. vẫn đang nằm ngủ trên nền nhà tại phòng khách cùng đứa em trai. Lúc đó L. (ở trong khu phố) đi vào nhà kéo D. vào phòng ngủ phía trong và bắt D. làm chuyện không hay ho. Trước đó, tên L. đã có hai lần đến nhà D. và có những hành động tương tự như trên. “Lần nào hắn cũng hăm dọa không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh. Mỗi khi gặp hắn, cháu sợ lắm nên chiều 14-11, cháu đã kể chuyện cho anh nghe rồi anh kể lại cho cô hàng xóm và cô này báo lại cho bố mẹ biết” - bé D. nói.

Khi biết chuyện của D., bé K. 12 tuổi (cũng ở trong khu phố) mới dám kể cho gia đình chuyện mình cũng bị tên L. dụ dỗ và ép làm chuyện bậy bạ đến ba lần. Lần thứ nhất lúc K. mới học lớp 1; lần hai học lớp 4; lần ba xảy ra vào đợt nghỉ hè học xong lớp 5.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Biên Hòa cho biết: Ngày 15-11, Công an TP Biên Hòa có nhận được tin báo của Công an phường Thanh Bình về vụ hiếp dâm trẻ em với đối tượng là PXL và người bị hại là cháu D. Trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với L. và tại cơ quan điều tra L. cũng thừa nhận có làm trò đồi bại. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã chuyển hồ sơ và đối tượng đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đồng Nai, bộ phận sinh dục của cháu D. không bị tổn thương. Căn cứ vào đó và xem xét thêm nhiều yếu tố khác, VKSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thống nhất “chưa đủ căn cứ xác định hành vi của L. phạm tội hiếp dâm trẻ em”. Bởi lẽ dù có đủ điều kiện để giao cấu với cháu D. nhưng L. không thực hiện. L. chỉ ôm hôn, sờ vào cơ thể D. để tạo cảm giác hưng phấn…, tức chỉ có hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Ngày 18-11, cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do: L. sinh ngày 14-12-1996 (chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm thực hiện các hành vi dâm ô) nên không thuộc đối tượng bị xử lý hình sự về tội dâm ô đối với trẻ em. (Điều 116 Bộ luật Hình sự chỉ xử tội này đối với những người đã thành niên). Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trả tự do cho L.

Ngoài trường hợp của D., Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa còn tiếp nhận hai trường hợp khác cũng bị L. ép làm chuyện người lớn. Hiện Công an TP Biên Hòa đang xem xét việc lập hồ sơ đưa L. đi trường giáo dưỡng để đảm bảo an toàn cho các trẻ.

THÀNH NHÂN