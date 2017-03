Gái công sở “đánh bắt xa bờ”

"Thợ chài" chỉ thích thả lưới xa

Chuyện những cô nàng xinh tươi, chân dài mơn mởn "anti" trai cùng công ty không còn là hiếm. “Hàng ngày gặp nhau, tiếp xúc hoài, tụi tôi bị “chai lì”, không “dậy mùi” đụng chạm được”, Hà Như (nhân viên công ty xây dựng tại Quận 7, TPHCM ) nói.

Thế nên “rada” của các nàng “thợ chài” xinh đẹp này bắt sóng rất nhanh trai lạ khác công ty. “Không có hứng với “gà” nhà, nhưng chị em ở phòng mình đều rất thích làm quen, tìm hiểu anh em ở các công ty khác”. Đơn giản vì “tật xấu khuất mắt trông coi, các cụ chả bảo “xa thơm gần…” còn gì, nên mình chủ trương cứ quen trai ở nơi khác, xa một tí nhưng lãng mạn vẫn hơn”, chị Mai Anh (nhân viên lễ tân công ty truyền thông tại Quận 2) chia sẻ.

Lãng mạn như kiểu Mai Anh nói là vài ba câu nhắn tin hỏi thăm giờ ăn trưa, chiều chiều chàng chờ nàng dưới cổng công ty rồi tung tăng đèo nhau về, hay đơn giản chỉ là “chuyện anh, anh biết, chuyện em, em biết”, bởi không làm cùng công ty thì nguy cơ "hai người làm gì cả công ty đều biết" không nhiều, đỡ phải lo lắng nhìn trước ngó sau mỗi khi hẹn hò vì sợ đồng nghiệp "rình rập".

Thế nên, các chàng trai “gà nhà” cùng công ty đẹp trai, sáng láng thường xuyên thấy bức xúc vì “gái công ty mình xinh tươi thế mà chỉ thích trai lạ, còn với anh em chúng tôi, hiếm hoi lắm mới được các nàng mỉm cười đáp lễ”, anh Nguyên, kỹ sư một công ty địa ốc tại quận 10 bày tỏ.

Đỡ phải lo lắng nhìn trước ngó sau mỗi khi hẹn hò vì sợ đồng nghiệp "rình rập" (Ảhh minh họa)

Bi hài chuyện "quăng lưới xa bờ"

“Chân dài, mặt xinh, da trắng, mỗi tội răng hơi hô, mà lâu lâu em ấy lại ngáp một cái, cứ tưởng hàm cá mập nhô ra cơ đấy”, chị Nguyên, nhân viên phòng hành chính Đại học X, quận 1 không khỏi sững người khi nghe “anh yêu” là trai lạ “hoàn hảo" ở cách xa công ty 8 tuyến phố miêu tả về mình. "Định bất ngờ mang cho anh ấy hộp cơm chiên kim chi ngon bổ, ai dè lại được “ khuyến mãi” cả rổ bình luận “thật thà” thế chứ”, chị Nguyên ngao ngán tâm sự.

Không như chị Nguyên, Mai Anh nói trên lại gặp phải cảnh trớ trêu khác. Vốn nổi tiếng xinh đẹp, chân dài, eo nhỏ, Mai Anh không khỏi hoảng hốt khi nghe người yêu tương lai “chém gió” trên Facebook về mình: “Em ấy tự hào về eo bánh mì của mình lắm, chân dài nhưng nhiều sẹo phết, đi với tớ toàn phải đeo vớ da kín mít, cũng may kéo lại được cái mặt ưa nhìn tí. Bánh kẹo, hàng họ chắc vẫn còn zin đấy nhé, anh em nào “ví dày” một tí thì có thể contact với nàng. Bật mí là tuy “mỏng” như cây tre nhưng nàng ăn nhiều và nhanh lắm nhé”, khiến Mai Anh không khỏi bàng hoàng.

“Kén cá chọn canh lắm mới được một chàng có vẻ tử tế, hiền lành, ai dè, vớ phải ngay ông Tám thích khoe chiến tích”, Mai Anh ngậm ngùi.

Không "may mắn" như hai cô bạn trên, chị Trinh, nhân viên hành chính công ty may mặc tại Quận 9 vì sở thích chỉ yêu trai lạ khác công ty, không may quen nhầm chàng họ Sở, bị hắn lừa một khoản tiền lớn và “tặng kèm” sản phẩm là bào thai 2 tháng trong bụng. “Chị ấy xinh đẹp, nết na có tiếng, nhưng chẳng anh nào cùng cơ quan quen được, vì chị ấy chỉ thích đồng nghiệp ở xa, sợ nhìn nhau hàng ngày thì hết hứng yêu đương, ai ngờ lại ra nông nỗi thế”, Thùy Hương, bạn cùng phòng với chị Trinh cho hay.

Nói về chuyện yêu "giai" công ty khác, Thu Hà - nhân viên công ty viễn thông V lại có nhận xét: “Không hiểu sao nhiều chị em cứ thích quen đồng nghiệp xa, ở công ty tôi không hiếm những cặp đôi yêu rồi kết hôn với nhau, sống hạnh phúc và có em bé kháu khỉnh, chẳng hề chán ngán nhau khi làm cùng chút nào!"

Theo Mai Hàn (TTVN)