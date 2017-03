Gái công sở ngày càng mê "tình một đêm"

Trong bộ đầm công sở lịch sự, Mai Thúy (27 tuổi - nhân viên tư vấn) lướt nhanh những ngón tay thon mềm trên bàn phím. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng phải gật gù khen ngợi phong cách làm việc chuyên nghiệp của Thúy. Tuy nhiên ít người biết rằng, thực ra Thúy đang sắp xếp cuộc hẹn “vui chơi 1 đêm” với một anh chàng nào đó. Trong lòng cô nàng đang khấp khởi mừng vì “cá lại cắn câu”, đêm nay, Thúy lại được “have fun” mà chẳng vướng bận ràng buộc.

Có tuổi trẻ, thừa xinh đẹp, công việc ổn định và không vội vã muốn gắn bó với bất cứ anh chàng nào, Thúy chia sẻ rằng cô cảm thấy thoải mái hơn với các cuộc tình một đêm thay vì tình yêu "tưởng chết" với đàn ông. “Mình thích sự tự do, thoải mái, không ai ràng buộc ai cả. Xong xuôi thì ai về nhà nấy. Cả 2 chẳng ai mất gì cả”, Thúy chia sẻ.

Cũng giống như Thúy, nhìn vẻ bề ngoài đứng đắn và nghiêm túc của Vân Hà (nhân viên tín dụng), ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ này lại có một hồ sơ “chinh chiến” dài dằng dặc như thế. Chỉ một số ít trong đó là người Hà thực sự có cảm tình, còn lại đa số chỉ là “vui chơi qua đường”. Người là đối tác làm việc, người thì bạn mới quen trong một buổi đi chơi tập thể hay đôi khi chỉ đơn giản là anh chàng đẹp trai, ưa nhìn nào đó mới gặp ở quán bar… Tất cả đều khiến Hà nảy sinh tình cảm và muốn “vui vẻ”, nhưng sự vui vẻ đó chỉ kéo dài đến ngày hôm sau, lâu thì vài hôm, sau đó Hà sẽ chán và “delete” ngay tên anh ta ra khỏi đầu.

Dù bạn bè luôn đếm trên danh sách của Hà có tới 10 anh chàng đủ mọi thể loại khác nhau, nhưng Hà khẳng định mình không phải là người lăng nhăng.

Cô tâm sự “Em chẳng thấy việc này có gì quan trọng. Chỉ đơn giản là cả 2 người có nhu cầu rồi gặp nhau. Đi làm stress nhức đầu mệt mỏi lắm rồi. Nếu dính vào yêu đương còn mệt hơn. Như thế này vừa vui vẻ lại vừa không cần trách nhiệm. Tất nhiên là không phải ai muốn mà em cũng gật đầu. Em phải lựa chọn chán. Nó cũng giống như một trò chơi. Rất thú vị!”.

Tuy nhiên không chỉ các cô gái trẻ như Thúy, Hà mới “say sưa” với tình một đêm, không ít chị em công sở khác cũng dễ dàng nói “có” với điều này, và xem đó như là cách làm tăng gia vị cho cuộc sống gia đình nhàm chán của mình.

Bên cạnh một vài chị em có cuộc sống gia đình không được hạnh phúc, tìm quên trong những cuộc tình chóng vánh thì không ít người có cuộc sống hoàn toàn bình thường nhưng vẫn dễ dàng “gật đầu” với tình một đêm.

Chị Thu (31 tuổi, HN) vừa hào hứng lại vừa có chút lo lắng khi kể về chuyện “tình một đêm” của mình trong chuyến công tác với mấy chị em thân thiết: “Mấy tháng trước mình đi hội thảo toàn ngành ở Huế. Trong đoàn thành phố Hồ Chí Minh có một anh cứ luôn chú ý đến mình. Sau một buổi đi dạo đến khuya, anh ấy rủ mình qua phòng uống rượu vang, chúng mình cứ nói chuyện mãi, rồi… chuyện ấy đã xảy ra. Tuy nhiên cả 2 người đều xác định chỉ 1 lần rồi thôi. Đến giờ đấy vẫn là kỉ niệm không bao giờ quên và là bí mật nhớ đời của mình. Anh ấy đem lại cho mình cảm xúc tươi mới hơn hẳn so với chồng, nhưng mình không có ý định gọi anh ấy, hình như người ta cũng vậy”.

Hay như một phụ nữ có nickname Quaden trên diễn đàn dành cho phụ nữ đã “dũng cảm” thú nhận về chuyện tình một đêm của mình trong chuyến đi nghỉ mát cùng công ty. Do uống rượu say, chị đã ngã vào vòng tay một người đàn ông cùng cơ quan khi hai người có cơ hội ở bên nhau cả tối hôm ấy. Nhưng sau đó, khi tỉnh dậy thì cả hai đều thấy ngượng ngập, chẳng ai nói với ai câu nào và tự động coi như “chuyện ấy” chưa từng xảy ra. Chị cảm thấy ân hận với chồng, nhưng vẫn cho rằng đó là cảm xúc mà con người không thể can thiệp bằng lý trí được. Tâm sự này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, người khen, kẻ chê và chỉ sau một tuần mở topic, chủ nhân của nó đã phải “bán xới” không quay lại nữa vì sợ bị “ném đá” trên mạng.

Ở môi trường công sở, chuyện “tình một đêm” càng nở rộ hơn với những đôi đã có tình ý với nhau từ trước. Không ít trường hợp các quí cô văn phòng gật đầu cả với đồng nghiệp, sẵn sàng ngủ với nhau vì khó kiềm chế được bản năng và cách sống tự do, buông thả đã quen.

Thủy Phạm (nhân viên công ty DK) bật mí cô đã từng “quan hệ” với 3 anh chàng làm cùng cơ quan. Với Thủy, cô cho rằng cách này còn yên tâm hơn là linh tinh ở ngoài, vì nếu lộ ra thì cả 2 bên cùng “xong đời” nên cả 2 đều ý thức được việc phải giữ bí mật. Địa điểm thường là nhà nghỉ, khách sạn ở xa, thời gian thì không chỉ có buổi tối mà Thủy còn tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để “hò hẹn”. Với những kiểu “tình một trưa” thế này, Thủy nói rằng luôn đem lại cho cô cảm giác mới mẻ, hấp dẫn.

Thậm chí có lần Thủy còn táo tợn đến mức dám rủ đối tượng lên tận nơi làm việc vào buổi tối để “hành sự”. “Hôm ấy buổi tối không ai ở lại, em đã làm chuyện ấy ngay trên văn phòng, tất nhiên là góc không có camera. Cảm giác thực sự rất khác biệt.” – Thủy nói. Cô còn khiến người khác phải choáng váng vừa cười vừa khẳng định: “Em nghĩ ở chỗ em làm cũng đầy người giống thế này. Thi thoảng lại có đôi dắt nhau vào công ty tầm 9-10g tối, chẳng định tòm tem thì làm gì”.

Tư tưởng con người mỗi ngày một cởi mở, tiếp xúc với thế giới hiện đại, quen với cách sống cá nhân nên chuyện tình một đêm với chị em cũng là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, dù các cô gái có tự nguyện và không hề đánh giá chuyện này, thì trong con mắt người khác, các cô vẫn là kẻ hư hỏng, buông thả bản thân.

Dù là người sẵn sàng “sống trên dư luận”, nhưng mới đây Thủy nói trên cũng đã buộc phải nghỉ việc khi khắp nơi trong công ty đều đồn ầm lên cô là “hàng công sở”, đã qua tay bao nhiêu người. Với sự thông minh của mình, không khó để Thủy đầu quân cho một công ty khác. Nhưng với kiểu sống quá tự do và bản năng, liệu cô có yên ổn ở vị trí khác hay lại tiếp tục “lên văn phòng vào buổi đêm” rồi tận hưởng tình một đêm hấp dẫn?

Còn Vân Hà thì tá hỏa khi biết tên mình và số điện thoại vô tình trở thành “rau” bị phát tán trên các web đen. Nhục nhã hơn, có lần Hà còn bị anh chàng “tình một đêm” quen trên bar lột sách hết tiền trong túi, chẳng để lại cho cô 1 xu để gọi taxi về sau khi đã mây mưa suốt cả đêm.

Nguồn: Afamily