Gần 300 hộ dân ở Tây Ninh đã có nước sạch

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 20-2 có bài “Có đường nước máy vẫn phải khoan giếng” phản ánh hơn nửa năm nay, gần 300 hộ dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) phải xài nước bẩn do trạm cung cấp nước sạch bị hư hỏng.

Một người dân An Thới vui mừng vì nhà đã có nước sạch. Ảnh: ĐÔNG TRANG Phòng Nông nghiệp huyện Trảng Bàng đã đến trạm khảo sát và đề nghị UBND xã An Hòa khắc phục ngay sự cố. Sau đó, xã đã thay môtơ mới, lắp đặt lại đường dây dẫn nước. Tổng chi phí khoảng 4 triệu đồng do Khu công nghiệp Bourbon An Hòa hỗ trợ. ĐÔNG TRANG