Gần 700 người chết do tai nạn lao động

Theo thống kê của Bộ Lao động thương binh xã hội, năm 2013 toàn quốc đã xảy ra gần 7.000 vụ tai nạn lao động làm 8.000 người bị thương, hơn 600 người chết. Gây thiệt hại 71,85 tỉ đồng.

Những lĩnh vực nghành nghề để xảy ra tai nạn lao động chết người chủ yếu nghành xây dựng, khoáng sản, sản xuất kinh doanh điện và cơ khí chế tạo. Về chảy nổ, năm 2013 toàn quốc xảy ra 2.700 vụ chảy nổ làm chết 100 người, gần 200 người bị thương. Tăng 900 vụ cháy so với năm 2012. Thiệt hại ước tính 1.700 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp 482 người tăng so với năm 2012.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội, cho biết nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chủ yếu do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân…. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý đối với các doanh nghiệp cơ sở vi phạm còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng còn chậm, nên hiệu quả chưa cao.

Vì vậy bà Chuyền yêu cầu đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế… tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống chảy nổ: “Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm. Mỗi doanh nghiệp, người lao động cần tích cực chủ động trong việc thực thi pháp luật, biện pháp làm việc an toàn để phòng tránh nguy cơ rủi ro chảy nổ, tai nạn giao thông hàn xì, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống chảy nổ…”- bà Chuyền nói.

VIẾT LONG