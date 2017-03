Gần chục ngàn người chen chúc đăng ký thi tiếng Hàn Quốc

Do lượng người quá đông nên đã xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều người cho biết do thông báo chỉ tiếp nhận đăng ký trong bốn ngày (từ 11 đến 14-11) nên phải sắp hàng từ 3 đến 4 giờ sáng mới mong kịp đăng ký. Để tránh ùn tắc, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An phát số thứ tự cho người đăng ký.

Người lao động chen chúc, leo lên tường, mái nhà Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An để mong được đăng ký dự thi tiếng Hàn. Ảnh: ĐẮC LAM

Tuy nhiên, trước cổng trung tâm đã xuất hiện “cò” bán mỗi số thứ tự với giá 200.000-300.000 đồng. Các điểm giữ xe tự phát cạnh trung tâm cũng “chặt chém” 10.000 đồng/xe.

Ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An, cho biết đã phân công cán bộ làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến chiều 12-11, trung tâm này đã tiếp nhận được hơn 3.000 đơn đăng ký. Hiện trung tâm đã nâng tổng số đơn tại Nghệ An lên 6.000 để đáp ứng nhu cầu người đăng ký. Đồng thời, đang xem xét kéo dài thời gian đến 16-11.

ĐẮC LAM