Gần mưa lo nghẹt cống, ngập nước

Nhiều bạn đọc gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nhiều cống thoát nước ở TP.HCM bị rác bịt kín, nếu địa phương không kịp thời nạo vét sẽ dẫn đến nguy cơ ngập nước vào mùa mưa.

Trời nắng cống vẫn ngập

Mấy tháng nay, người dân tại chung cư Tân Sơn Nhì, phường 14, quận Tân Bình, phải sống chung với mùi hôi thối, ruồi muỗi phát sinh do hệ thống cống thoát nước bị nghẹt. Nước thải từ lòng cống trào ngược lên gây ngập khu dân cư các tổ 5, 11. Theo người dân tại đây, hệ thống cống bị nghẹt ngay giáp ranh giữa hai nhà 80/16 và 80/18. Ông Hà Phước Huân (nhà 004) lo lắng: “Mới chỉ có một vài trận mưa đầu mùa mà nước từ lòng cống đã gây ngập khu dân cư. Nếu vào mùa mưa mà cống chưa được sửa thì nước thải có thể tràn vào hồ nước sinh hoạt của người dân tại chung cư”.

Tương tự, hệ thống cống thoát nước trên đường An Dương Vương thuộc địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân) và một phần phường 16 (quận 8) cũng bị nghẹt. Người dân tại đây cho biết sở dĩ cống này bị nghẹt là do rác thải ứ đọng lâu ngày không được nạo vét. Anh T., một người dân sống ngay đoạn cống này, bức xúc: “Chủ tịch phường hứa sẽ nạo vét trước mùa mưa nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Không biết đến bao giờ tôi mới hết e ngại cảnh nước tràn vào nhà”.

Công nhân Công ty Thoát nước đô thị TP đang nạo vét cống trên đường trường chinh. Ảnh: TRỌNG NGHĨA

Người dân tổ 11, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12 vẫn còn bị ám ảnh bởi việc chống lụt từ năm trước. Trong mùa mưa năm ngoái, hệ thống cống thoát nước bị rác làm tắc nghẽn không thoát kịp. Nước từ cống tràn lên, bốc mùi hôi thối, phải đến vài ngày sau mới rút hẳn. Bạn đọc Nguyễn Anh Triều, ngụ phường này, lo âu: “Năm trước nước tràn vào sân nhà tôi, rất lâu sau mới rút khiến cây cối bị chết. Không biết năm nay tình hình có khá hơn không?”.

Dọc theo các tuyến đường Rạch Bùng Binh, Kỳ Đồng (quận 3); đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (quận 1); đường Hòa Hưng, Tô Hiến Thành (quận 10)…, người đi đường cũng nhìn thấy nhiều cống ngập nước thải và rác.

Gấp rút nạo vét

Bên cạnh việc nạo vét kênh, rạch, cống thoát nước trên các tuyến đường chính của TP do Sở GTVT TP tiến hành hằng năm thì tại các kênh, rạch, cống thoát nước do các quận, huyện trên địa bàn TP quản lý đều được nạo vét ít nhất một lần trong năm.

Ông Trần Thúc Chương, Phó Trưởng phòng TN&MT quận 11, cho biết: “Kế hoạch sửa chữa và nạo vét cống để chống ngập được UBND quận lập ra từ đầu năm nay. Theo đó, các tuyến cống do quận quản lý sẽ do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 6 nạo vét. Năm nay, các tuyến cống sẽ được nạo vét từ hai đến ba lần. Quận đã phân công cán bộ chuyên trách giám sát việc nạo vét các tuyến cống”.

Được biết sau những cơn mưa đầu mùa vừa qua, quận 11 vẫn còn nhiều tuyến đường bị ngập. Lãnh đạo UBND quận này đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nạo vét để thông cống, chống ngập.

Tại quận Tân Bình, ngay từ đầu tháng 2-2011, quận này đã có kế hoạch nạo vét các tuyến kênh, rạch, cống thoát nước do quận quản lý. “Khoảng cuối tháng 5-2011, chúng tôi sẽ tiến hành nạo vét các cống thoát nước trên địa bàn 15 phường. Trước mắt chúng tôi sẽ ưu tiên cho một số phường có nguy cơ ngập như các phường 10, 12, 13,… Việc nạo vét dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 9-2011” - bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình, cho biết.

Bà Hoàng hướng dẫn khi phát hiện cống thoát nước bị nghẹt, người dân cần thông báo ngay cho UBND các phường sở tại để địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. “Quận luôn dành một khoản kinh phí thường trực cho việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị xuống cấp như mất nắp hố ga, nạo vét cống thoát nước… Khi nhận được thông tin từ các phường, chúng tôi sẽ cho sửa chữa, khắc phục sự cố ngay” - bà Hoàng nói.

Vận động dân không xả rác Khoảng ba năm trở lại đây trên địa bàn phường không xảy ra trường hợp ngập úng. Để đạt được điều đó, bên cạnh việc quận tiến hành nạo vét các cống thoát nước, kênh rạch trên địa bàn, UBND phường còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ông PHẠM PHÚ DŨNG,

Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình

