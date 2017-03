Gần tết, tập trung bảo đảm an ninh trật tự

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giúp người dân sống trong môi trường bình yên, nhiều quận trong TP.HCM đã tăng cường độ làm việc. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số lãnh đạo công an các quận về công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian qua và hướng triển khai sắp tới.

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Trưởng Công an quận Tân Phú:

100% trực chiến

Trong những ngày thực hiện cao điểm tấn công tội phạm vừa qua, công an quận đã khám phá nhiều vụ án hình sự; phát hiện một số cơ sở trữ rượu ngoại, thịt heo không nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Ngoài ra, công an quận cũng kiểm tra xử phạt hành chính 127 quán bar, cà phê, phòng thu âm, karaoke, tiệm cầm đồ… vi phạm.

Đơn vị mong muốn bằng nỗ lực của nhiều lực lượng, người dân TP sẽ được đón năm mới vui, an lành… Trong dịp này, công an quận tổ chức ứng trực 100% lực lượng chiến đấu, ngày đêm tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm.





Công an quận 1 phối hợp với các lực lượng khác tuần tra bảo vệ du khách tại công viên 23-9. Ảnh: HTD

Thượng tá NGUYỄN QUỐC HẢI, Phó Trưởng Công an quận 12:

Mong thất nghiệp!

Mong muốn lớn nhất của người làm công tác điều tra như tôi là năm mới CSĐT bị thất nghiệp, có như thế người dân TP mới được yên ổn.

Vừa qua quận đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ với nhiều lực lượng đấu tranh, phòng ngừa, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự mặc dù vẫn còn một số vụ gây rối, chống người thi hành công vụ, đánh bạc, trộm cắp vặt, cướp giật… Quận đã tập trung đánh mạnh các điểm buôn bán ma túy và lập hồ sơ nhiều trường hợp để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đại tá NGUYỄN HỮU TOÀN, Trưởng Công an quận Thủ Đức:

Bảo vệ yên bình vùng giáp ranh

Lực lượng công an quận đã và đang tăng cường độ làm việc. Do là địa bàn giáp ranh phía Bình Dương, khá phức tạp nên công an quận phải triển khai nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện (tiệm cầm đồ; các điểm nghi vấn mua bán, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ; các cơ sở lưu trú…). Công an quận cũng phối hợp với phía Bình Dương tổ chức kiểm soát, mật phục, tuần tra khép kín địa bàn. Cũng như những địa phương khác, mong muốn của chúng tôi là người dân luôn luôn được sống bình yên, an toàn.

Đại tá NGUYễN VĂN THÀNH, Trưởng Công an quận 9:

Lúc nào cũng nỗ lực hết mình

Người dân đã lao động cả năm, những ngày lễ tết ai cũng muốn yên ấm bên gia đình. Trước hết là lực lượng công an phải dốc sức phấn đấu, tiếp đó là các cơ quan chức năng phải cố gắng để giữ vững bình yên cho người dân. Do là địa bàn giáp ranh với tỉnh khác, lại có tuyến giao thông huyết mạch (xa lộ Hà Nội) và nhiều đường giao thông cửa ngõ nên công an quận phải tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, di biến động của các đối tượng. Ngoài ra công an quận cũng triển khai trọng điểm kiểm tra hành chính… Cho đến thời điểm này, công an quận đã đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn tại địa bàn, không có vụ án nào nghiêm trọng, sự cố bất ngờ nào xảy ra.

ÁI NHÂN ghi