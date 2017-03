Gặp khó do bị thu giữ CMND

Tôi sinh ra, lớn lên tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Năm 1977, tôi lên TP.HCM sinh sống và bị Công an tỉnh Long An xóa tên trong sổ hộ khẩu.

Tháng 10-2011, tôi đến Công an thị trấn Thủ Thừa nộp đơn đăng ký thường trú vào hộ của người em ruột tại thị trấn này. Tháng sau tôi được nhập hộ khẩu và được địa phương cấp giấy CMND mới theo địa chỉ của người em. Bất ngờ, giữa tháng 2-2012, công an huyện đã ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú của tôi. Cơ quan này còn thu luôn giấy CMND của tôi khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong giao dịch. Cách nào để tôi được trả lại CMND? Ông Thiệu Dậu (Quận 11, TP.HCM) Đại tá LƯU MINH THỦY, Trưởng Công an huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết: Trước đây, Công an thị trấn Thủ Thừa đã giải quyết cho ông Dậu đăng ký thường trú tại địa phương sai quy định (ông Dậu không sống ở nhà người em nhưng lại đăng ký thường trú vào đó). Sau khi phát hiện, công an huyện đã hủy bỏ việc đăng ký thường trú này của ông Dậu. Từ chỗ nhập hộ khẩu sai nên việc cấp CMND mới cũng không đúng nên công an huyện buộc phải thu hồi CMND đã cấp. Để ông Dậu không gặp trở ngại, công an huyện sẽ linh động xem xét, giao cho ông CMND đã thu giữ. Tuy nhiên, ông phải viết bản cam kết khi nào làm lại giấy CMND tại nơi đăng ký thường trú hợp pháp thì trả lại ngay để công an huyện hủy bỏ. NGUYỄN HIỀN ghi