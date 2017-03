Gặp khó khi cớ mất CMND

Ông Lê Hùng (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh: “Ngày 10-1, tôi làm mất giấy CMND. Tôi đến Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) - nơi tôi đăng ký thường trú để cớ mất. Do tôi bán nhà chuyển đi nơi khác nên công an ở đây không chịu xác nhận và yêu cầu tôi phải về chỗ ở hiện tại để xin xác nhận. Tại nơi tôi ở, công an phường lại bảo về nơi thường trú. Chạy tới chạy lui đến hai công an phường mà vẫn không xong việc. Cuối cùng tôi nhờ tổ trưởng khu phố nơi thường trú mang đến Công an phường Bình Trị Đông xác nhận. Tuy nhiên, nơi đây chỉ xác nhận chứ không đóng dấu giáp lai vào ảnh. Hiện nay tôi lại phải chạy ngược chạy xuôi đến hai phường xin được đóng dấu giáp lai nhưng cả hai cơ quan này đều lắc đầu. Tôi không biết đến cơ quan nào thì mới được giải quyết sớm vì giấy CMND là giấy tờ tùy thân mà không làm lại được thì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn sau này”.





Ông Lê Hùng đến báo nhờ giúp đỡ khi gặp khó trong việc xin xác nhận mất CMND. Ảnh: NH

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Mong, Trưởng Công an phường Bình Trị Đông, cho biết vì người cảnh sát khu vực mới nhận nhiệm vụ mấy tháng gần đây, cùng thời điểm đó ông Hùng đi khỏi địa phương nên cảnh sát khu vực không biết ông là ai. Khi tổ trưởng mang tờ khai đến xác nhận giúp ông thì cảnh sát khu vực mới biết. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã chỉ đạo việc đóng dấu giáp lai trên tờ khai để cấp lại CMND phải do công an phường nơi người dân đang sinh sống thực hiện. Nếu ông Hùng chưa đăng ký tạm trú tại địa phương nơi ông đang ở thì ông có thể đến Công an phường Bình Trị Đông. Nơi đây sẽ xem xét lại và tìm cách giúp ông đóng dấu giáp lai trên ảnh để hoàn thành hồ sơ xin cấp lại giấy CMND.

NGUYỄN HIỀN