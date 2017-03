Gặp khó khi đăng ký kết hôn

Thế nhưng hồ sơ của chị Hiền chưa được cán bộ tư pháp phường tiếp nhận với lý do không đầy đủ.

Chị Hiền cho biết chị đã có các giấy tờ như sau: Giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn lần nào từ khi tạm trú tại địa phương do UBND phường An Lợi Đông cấp; sổ đăng ký tạm trú tại địa phương từ năm 1991 do Công an phường An Lợi Đông cấp; giấy xác nhận việc chị Hiền đã bị xóa hộ khẩu ở quê từ năm 1989 do Công an huyện Chợ Lách, Bến Tre cấp. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp phường Thủ Thiêm lại yêu cầu chị Hiền phải quay về quê (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre) để xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian chị ngụ tại địa phương. Đòi hỏi này là vô lý vì tính đến năm 1991 (tức trước khi chị Hiền bị xóa hộ khẩu ở quê), chị chỉ mới 10 tuổi.

Trao đổi với phóng viên chiều 3-6, ông Nguyễn Minh Thọ, Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm, cho biết do hồ sơ của chị Hiền đã đầy đủ nên phường sẽ làm ngay thủ tục đăng ký kết hôn cho chị.