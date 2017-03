Gặp khó khi làm khai sinh quá hạn

Trách nhiệm của UBND xã là phải xác minh Đối với trường hợp của ông Nguyễn Đình Trang (quận 12), theo mục II.6.a Thông tư 01/2008 của Bộ Tư pháp, UBND phường phải xác minh làm rõ mối quan hệ mẹ, con của ông ấy để có cơ sở giải quyết chứ không phải yêu cầu ông ấy kiện ra tòa. Cần lưu ý, nếu đương sự không xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình thì trách nhiệm của UBND phường là phải xác minh làm rõ sự việc. Phường có thể dựa vào giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú cũ của Công an quận Tân Bình cấp cho mẹ ông Trang năm 1982 để xử lý. Ngoài ra, các loại giấy tờ, hồ sơ khi công an xét cấp hộ khẩu, CMND cho ông Trang cũng là căn cứ giải quyết. Ông NGUYỄN VĂN VŨ, Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch

- Sở Tư pháp TP.HCM Chờ công an huyện cung cấp thông tin Phòng Tư pháp huyện đã đề nghị UBND xã xác minh lại vụ việc để trên cơ sở đó cho ông T. đăng ký khai sinh quá hạn. Hiện giờ xã đang chờ văn bản phản hồi của công an huyện để giải quyết. Ông LÂM TẤN TRÍ, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bình Chánh