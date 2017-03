Gặp khó khi mua nhà, đất qua ủy quyền

Đã công chứng hợp pháp Theo lãnh đạo Phòng Công chứng số 3, tỉnh Tiền Giang, ông Trong đã được gia đình bà My Sên lập hợp đồng ủy quyền hợp pháp để ông được thay mặt họ chuyển nhượng nhà, đất. Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền này, Phòng Công chứng số 3 mới công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất giữa ông Trong với ông Huỳnh. Tòa đang xem xét Ngày 29-8, TAND huyện Cai Lậy có nhận đơn khởi kiện của bà My Sên. TAND huyện hẹn bà My Sên đến ngày 17-9 sẽ trả lời hồ sơ khởi kiện của bà có đầy đủ hay cần phải bổ sung gì thêm, sau đó mới cho đóng tạm ứng án phí và thụ lý vụ án. Nếu sau 15 ngày bà My Sên không đóng án phí thì TAND huyện sẽ trả hồ sơ. Ông NGUYỄN VĂN SÂM,Phó Chánh án TAND huyện Cai Lậy