Gặp rắc rối với người ở nhờ

Đến tháng 10-2006, ông C. được UBND quận Phú Nhuận cấp “giấy hồng”.

Tuy nhiên, bà N. (người ở chung nhà với người bán nhà) không chịu giao nhà cho ông C. mà vẫn tiếp tục sử dụng bình thường. Theo bà N. trình bày, năm 1983, vợ chồng bà có mua lại của ông L. tầng trệt của căn nhà này. Nay ông C. mua nhà mà chỉ trả tiền cho ông L. chứ không trả tiền cho bà. Vì lý do này, bà N. đã gửi đơn đến cơ quan của ông C. tố cáo ông mua nhà của bà mà không chịu trả tiền... Do không thể thương lượng được nên ông C. đã khởi kiện bà N. ra tòa.

Tháng 7-2007, TAND quận Phú Nhuận xử sơ thẩm, buộc bà N. và một số người đang ở trong căn nhà trên phải giao lại tầng trệt cho ông C. ngay sau khi án có hiệu lực... Phía bà N. và một số người có liên quan đã kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 12-2007, TAND TP.HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tháng 1-2008, Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận đã ra quyết định thi hành bản án trên nhưng cho đến nay bà N. vẫn chưa giao trả nhà.

Theo một cán bộ của THA dân sự quận Phú Nhuận, sở dĩ việc thi hành án bị chậm trễ vì cả hai bên (ông C. và bà N.) cứ gửi đơn khiếu nại nên cơ quan này phải làm nhiều công văn trả lời. VKSND quận Phú Nhuận cũng vừa gửi công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ việc. Sau khi có ý kiến của VKSND quận và ban chỉ đạo THA của quận, THA quận Phú Nhuận sẽ cưỡng chế bà N. giao trả nhà.