Gây tai nạn nghiêm trọng nhưng chưa bồi thường

Hơn bảy tháng sau khi tai nạn xảy ra nhưng chủ bốn chiếc xà lan bị tàu Hutuohe (quốc tịch Panama) đụng gây thiệt hại nghiêm trọng trên sông Nhà Bè vẫn chưa được bồi thường.

Gây tai nạn với tốc độ 7,5 hải lý/giờ

Đến giờ, thuyền trưởng các xà lan TG 6959, SG 0585, TG 6966 và TG 6777 vẫn còn nhớ như in tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 24-9-2007. Hôm đó, vào khoảng 8 giờ 20 phút, bốn chiếc sà lan đang neo đậu cập mạn tàu Buddy Rakhmali để giao gạo xuất khẩu. Xà lan TG 6777 cập sát mạn tàu Buddy Rakhmali đang kéo gạo lên tàu, ba chiếc còn lại đậu sát theo thứ tự chờ đến lượt giao gạo, riêng xà lan TG 6959 vận chuyển hơn 300 tấn gạo thì đậu ngoài cùng.

Cùng thời điểm đó, tàu container Hutuohe (trọng tải 12.867 DWT, dài 144,83 m, rộng 22,40 m) hành trình từ Hong Kong về TP.HCM được lai dắt vào neo buộc tại phao GMD05 trên sông Nhà Bè. Đột nhiên tàu này bất thần đâm thẳng vào mạn trái xà lan TG 6959, gần vách ngăn hầm hàng và hầm máy. Tai nạn xảy ra làm sà lan TG 6959 bị đứt dây, mũi mạn trái văng ra, va chạm với mạn tàu Hutuohe và trôi theo dòng chảy về phía hạ lưu, sau đó bị chìm vì vết thủng do tàu Hutuohe đâm rất lớn (vết rách từ đáy lên nóc cabin lái tại mặt boong phía ngoài là 4,40 m, chiều rộng vết rách tại mớn nước là 1,80 m, chiều sâu vết rách đo theo chiều rộng xà lan là 6,40 m). Hậu quả: toàn bộ 332,70 tấn gạo trong hầm hàng xà lan TG 6959 đều thiệt hại (ướt, thất thoát). Xà lan SG 0585 bị biến dạng nhiều phần, nước tràn vào hầm hàng làm 350 tấn gạo bị ướt và hư hỏng, phải nhờ tàu khác cứu hộ mới không bị chìm. Các xà lan TG 6966, TG 6777 do bị va chạm mạnh đã hư hỏng nặng nhưng rất may số gạo trong hầm hàng không bị thiệt hại.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, Cảng vụ TP.HCM xác định: tàu Hutuohe đã không thực hiện đúng các quy định về tốc độ nhằm phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên sông. Tuy cách vị trí buộc phao chỉ 300 m nhưng tốc độ tàu Hutuohe vẫn ở mức 7,5 hải lý/giờ nên không đảm bảo an toàn. Từ đó, tàu này đã không thể xử lý kịp các tình huống nguy hiểm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Chậm bồi thường thiệt hại

Trong thời gian qua, mặc dù chủ các xà lan bị nạn đã nhiều lần yêu cầu chủ tàu Hutuohe (đại diện là Công ty SPACA, trụ sở đặt tại số 6 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM) bồi thường thiệt hại nhưng phía gây tai nạn cứ hẹn lần hẹn lữa. Đại diện Công ty SPACA hứa bồi thường nhưng sau đó lại làm thinh. Hiện tại, ba chiếc xà lan TG 6959, TG 6966 và TG 6777 được kéo về neo đậu tại phường Phú Mỹ, quận 7 chờ sửa chữa nhưng do không nhận được tiền bồi thường từ phía tàu Hutuohe nên không thể thi công.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, thuyền trưởng xà lan TG 6959 (Hợp tác xã Rạch Gầm, Tiền Giang) cho biết: Tính đến nay, tổng thiệt hại do vụ tai nạn gây ra đã lên hơn chín tỷ đồng (bao gồm tiền trục vớt phương tiện, tiền bồi thường hơn 300 tấn gạo bị hư hỏng, thất thoát, tiền thiệt hại do không thể vận chuyển kinh doanh...), trong đó chỉ riêng tiền thuê trục vớt xà lan, gạo bị chìm, tiền sửa chữa tạm để kéo phương tiện về ụ đã lên hơn 300 triệu đồng. Ông đã phải thế chấp nhà cửa ở Tiền Giang để vay vốn ngân hàng trang trải nợ nần. Riêng tiền bồi thường hơn 300 tấn gạo cho chủ hàng là Công ty TNHH Việt Hưng (huyện Cái Bè) thì... “vô phương”, ông Hoàng đau khổ. Ông Nguyễn Văn Én, thuyền trưởng xà lan TG 6777 (HTX Rạch Gầm, Tiền Giang), cũng cho biết chỉ tính riêng tiền sửa chữa xà lan đã hơn bốn tỷ đồng, tiền thiệt hại do không thể kinh doanh đã lên đến hơn một tỷ đồng...

Chủ các xà lan bị nạn cho biết do neo đậu lâu ngày nên hiện nay các phương tiện tiếp tục bị hư hỏng, xuống cấp. Nếu phía tàu Hutuohe và Công ty SPACA vẫn chậm trễ, không chịu bồi thường thiệt hại, họ sẽ khởi kiện ra tòa.