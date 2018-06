Gây thương tích 15%, vì sao chậm khởi tố?

Bà Nguyễn Thị Út (67 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM: Người hàng xóm ngang nhiên đánh hai vợ chồng bà bị thương tích nặng mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.



Vào tối 3-1-2017, bà Út có đến nhà và nói với bà L. (hàng xóm) nghe vụ việc trước đây con chó nhà ông Nhơn hàng xóm cắn cháu bà Út. Gia đình ông Nhơn có đưa bà Út 500.000 đồng nhưng bà không lấy mà đợi chích thuốc xong rồi tính. Sau đó, bà L. nói lại với ông Nhơn (đang nhậu tại nhà bà L.) là “bà Út nói ông Nhơn không biết điều, không lo cho cháu bà Út khi bị con chó ông Nhơn cắn”.

Sau khi nhậu xong, ông Nhơn đến nhà bà Út nhằm mục đích hỏi rõ sự việc thì có lời qua tiếng lại và đánh chồng bà Út gãy hai cái răng. Ông Nhơn về nhà kể lại sự việc cho Nguyễn Quang Trung (con trai ông Nhơn) nghe. Trung liền đến nhà bà Út chửi và dùng tay phải đánh trúng vào vai bên phải làm cho bà Út té xuống nền nhà gãy xương đòn phải phẫu thuật. “Từ ngày mổ tới giờ tôi có làm được gì đâu, thường xuyên đau nhức, đưa tay cao không được” - bà Út nói.



Từ ngày mổ cặp inox đến nay, bà Út thường xuyên bị đau nhức, hoạt động của cánh tay cũng bị hạn chế. Ảnh: HD

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà Út đã trình báo công an và yêu cầu khởi tố vụ án. Tuy nhiên, theo bà Út, không hiểu vì lý do gì Công an huyện Phụng Hiệp vẫn chưa xử lý người đánh bà.

“Đến công an huyện thì điều tra viên nói đợi. Phải đợi đến khi nào nữa trong khi mọi chuyện đã rõ ràng, có giám định thương tích là 15%?” - bà Út nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết sau khi sự việc xảy ra, ngày 20-1-2017, Công an huyện Phụng Hiệp ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với bà Út và chồng tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hậu Giang. Kết quả chồng bà Út tỉ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe là 6%, bà Út tỉ lệ thương tích là 8%.

Không đồng ý kết luận giám định của pháp y Hậu Giang, bà Út có đơn yêu cầu giám định lại thương tích. Vì vậy, Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định trưng cầu giám định lại tại Phân viện Pháp y tại TP.HCM. Kết quả tỉ lệ thương tích đối với bà Út là 15%.

Ngày 7-3-2018, Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục có quyết định trưng cầu giám định lại tại Viện Pháp y Quốc gia, kết luận thì tỉ lệ thương tích đối với bà Út vẫn là 15%. Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Trung về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Trung được tại ngoại vì đang đi học, chưa đủ 18 tuổi.

Vì sao một vụ án cố ý gây thương tích nhưng phải trải qua 17 tháng và ba lần giám định pháp y, công an mới có quyết định khởi tố bị can? Thượng tá Nam giải thích do kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang và Phân viện Pháp y tại TP.HCM không thống nhất nên cơ quan điều tra mới tiếp tục trưng cầu giám định lại tại Viện Pháp y Quốc gia để có kết quả cuối cùng.