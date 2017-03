Ghi quê quán: Rối!

Sau hơn bốn tháng tới lui đăng ký khai sinh cho con, anh Võ Hoàng Tuyên (trú phường Bình An, quận 2, TP.HCM) vẫn chưa được UBND phường Bình An cấp giấy khai sinh theo yêu cầu.

Mỗi người một kiểu

Quê anh Tuyên ở Bình Dương, còn nơi sinh của anh là Sài Gòn (nay là TP.HCM). Năm 1992, từ Bình Dương anh Tuyên chuyển đến TP.HCM sinh sống và vào năm 2002, anh đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

Năm 2002, vợ chồng anh Tuyên có con đầu lòng. Khi đăng ký khai sinh cho con tại UBND phường Bình An, anh khai quê quán của con là Bình Dương (tức theo quê quán của cha). Cho rằng việc xác định như thế là không đúng, UBND phường này đã cấp giấy khai sinh cho trẻ với quê quán là TP.HCM (tức theo nơi sinh của cha).

Tháng 4-2008, vợ chồng anh Tuyên có con thứ hai. Một tháng sau, anh Tuyên đến UBND phường Bình An làm giấy khai sinh cho bé này và anh cũng khai quê quán của bé là TP.HCM cho giống với đứa con đầu. Nào ngờ UBND phường Bình An liên tục lắc đầu với yêu cầu anh Tuyên phải khai quê quán của con là Bình Dương. Trường hợp muốn ghi quê quán của con thứ hai là TP.HCM, anh Tuyên phải cung cấp cho phường giấy xác nhận của các cơ quan công an ở từng địa phương mà anh đã cư trú trước đây kèm theo trích lục sổ hộ khẩu do công an tỉnh lưu trữ. Phường sẽ xác định quê quán của bé theo nơi mà anh Tuyên sinh sống lâu nhất.

Là anh em ruột với nhau, chẳng lẽ đứa quê quán TP.HCM, đứa quê quán Bình Dương? Để thống nhất, anh Tuyên đã “cầu cứu” Sở Tư pháp TP.HCM. Ngày 9-7-2008, Sở Tư pháp TP.HCM đã có công văn yêu cầu UBND quận 2 chỉ đạo UBND phường Bình An cấp giấy khai sinh cho con thứ hai của anh Tuyên với quê quán là TP.HCM. Tuy nhiên, viện lẽ hướng dẫn của Sở Tư pháp trái luật, UBND phường này đã không giải quyết yêu cầu trên của anh Tuyên.

Ghi sao mới đúng?

Trong công văn trên, Sở Tư pháp đã viện dẫn Nghị định 158 ngày 17-12-2005 của Chính phủ để làm cơ sở pháp lý giải quyết vụ việc. Tại thời điểm anh Tuyên đăng ký khai sinh cho con thứ hai, chỉ có duy nhất nghị định này đang có hiệu lực và chưa có văn bản hướng dẫn nào khác. Do Nghị định 158 không quy định việc ghi quê quán nên khi đăng ký khai sinh cho trẻ, cha mẹ của trẻ có quyền tự thỏa thuận khai quê quán nhưng không được khác với quê gốc hoặc nơi sinh của cha, mẹ. Cũng theo Sở, việc xác định quê quán của con là nhu cầu tình cảm của người dân, không làm ảnh hưởng đến bản chất của giấy khai sinh. Do vậy, cán bộ hộ tịch có thể ghi nhận quê quán theo yêu cầu của người dân.

“Chúng tôi chỉ chấp hành nếu đó là hướng dẫn của Bộ Tư pháp...” - ông Đặng Trung Thiên, Chủ tịch UBND phường Bình An, đã quả quyết như thế với PV Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông Thiên lý lẽ: “Ngày 2-6-2008 (sau hơn hai năm kể từ ngày Nghị định 158 có hiệu lực), Bộ Tư pháp có ban hành Thông tư 01 hướng dẫn: “Quê quán của con được xác định theo quê quán của người cha hoặc quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo tự thỏa thuận của cha, mẹ”. Trong trường hợp cụ thể này, khi quê quán của anh Tuyên (người cha) là Bình Dương, quê quán của vợ anh Tuyên (người mẹ) là Cần Thơ thì quê quán của đứa trẻ phải là Bình Dương hoặc Cần Thơ chứ không thể nào là TP.HCM. Do chỉ đạo của Sở Tư pháp không phù hợp với quy định của Thông tư 01 nên phường không thể thực hiện...”.

Phải tính sao để dứt điểm vụ việc? Ông Hoàng Minh Khôi, Trưởng phòng Tư pháp quận 2, cho rằng anh Tuyên vẫn có thể làm khai sinh cho con với quê quán là TP.HCM vì “việc ghi nhận như thế chẳng gây ảnh hưởng gì cả”. Tuy nhiên, do chủ tịch UBND phường không đồng ý nên quận cũng đành chịu. Nếu muốn được xem xét, giải quyết lại việc đăng ký khai sinh, anh Tuyên có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND phường và sau đó là UBND quận.

Bà Nguyễn Nguyệt Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, hướng dẫn thêm: “Khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp phường, anh Tuyên có thể chọn một trong hai cách: hoặc khiếu nại lên chủ tịch UBND cấp huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND quận. UBND phường có nghĩa vụ cấp giấy khai sinh cho con thứ hai của anh Tuyên theo quyết định của tòa”.