Giả danh tổng đài, lấy số điện thoại

Anh Mai Quốc Thái (xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang) phản ánh: Trong nhiều năm nay, anh sử dụng số điện thoại 098569… với dịch vụ thuê bao trả trước. Bất ngờ trưa 24-10, có một phụ nữ gọi điện thoại vào số của anh xưng là nhân viên của Viettel, cần xác minh thông tin cá nhân của khách hàng. Người này yêu cầu anh cung cấp tên tuổi, địa chỉ cùng 10 số anh đã gọi đi và nhận gần đây. Ngay tình, anh đã cung cấp đầy đủ các thông tin. Đến chiều cùng ngày thì số điện thoại của anh không còn sử dụng được nữa.

Sáng hôm sau, anh Thái đã gọi điện thoại đến tổng đài của Viettel để khiếu nại thì được biết số điện thoại của anh đã được chuyển cho một phụ nữ sử dụng do cô này đã đăng ký sử dụng số của anh tại một chi nhánh của Viettel ở tỉnh Nghệ An. Lập tức, anh liên hệ lại số của mình đã bị “đánh cắp” thì nhận được phản ứng: “Đây là số tôi đã đăng ký, đố ai có thể lấy lại!”. Thế nhưng rất may là đến ngày 26-10, nhân viên của Viettel báo cho anh biết họ đã thuyết phục được phụ nữ kia không sử dụng số điện thoại của anh nữa. Anh được mời đến trung tâm dịch vụ khách hàng ở gần nơi cư ngụ để đăng ký lại số điện thoại.

Anh Thái bức xúc: “Đối với những người làm ăn như tôi, việc mất số liên lạc đồng nghĩa với việc mất những cơ hội kinh doanh. Nếu kẻ trộm cắp sử dụng số điện thoại của tôi để làm những chuyện phi pháp thì ai sẽ gánh chịu hậu quả?”.

Bà Nguyễn Hà Thành, Trưởng phòng Truyền thông - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết: “Để cấp lại những số thuê bao trả trước mà khách hàng báo mất hay bị hỏng, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại của năm cuộc gọi đến và năm cuộc gọi đi trong thời gian gần nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin liên quan như số tiền sử dụng hằng tháng, các dịch vụ đăng ký sử dụng khác như nhạc chờ... Lợi dụng quy định này, kẻ xấu đã đóng giả người của Viettel để lấy các thông tin của người khác rồi báo lại với Viettel về việc bị mất số nhằm có cơ hội chiếm hữu số của người khác.

Với các sự cố như thế, chỉ trong vòng vài ngày sau khi nhận được tin báo của khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh, trả lại số cho chủ nhân ban đầu của nó. Tuy nhiên, để giảm thiểu các phiền toái liên quan, khách hàng nên chú ý cảnh giác với những yêu cầu cung cấp thông tin từ những số điện thoại lạ. Nhân viên của chúng tôi chỉ nhắn tin và gọi điện thoại tới khách hàng qua đầu số 199 và số điện thoại 2660198”.

Khó xử lý Theo tôi, khi tìm ra người trộm cắp số điện thoại, cơ quan pháp luật khó xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự do đối tượng bị trộm cắp không phải tài sản vật chất có thể định giá. Riêng về dân sự, người bị chiếm đoạt số điện thoại phải cất công chứng minh có thiệt hại xảy ra từ việc bị mất số thì tòa án mới có cơ sở xử buộc bồi thường. Luật sư NGUYỄN HỒNG LÂM,Đoàn Luật sư TP.HCM Tổng đài có lỗi Nếu nhà mạng kỹ lưỡng, có trách nhiệm với khách hàng thì rất khó để xảy ra việc chiếm đoạt số điện thoại. Thứ nhất, khách hàng sử dụng thuê bao trả trước đều có đăng ký thông tin cá nhân (tên, CMND…) để nhà mạng dễ quản lý, đối chiếu. Thứ hai, theo quy định thì trước khi cắt một số nào đó, nhân viên phải gọi điện thoại đến chủ thuê bao để xác nhận thông tin. Với các số đẹp thì càng phải kiểm tra thật kỹ càng để tránh cắt oan, nhiều trường hợp nhà mạng phải thu thập đến 20 cuộc gọi gần nhất. Đối với các sự cố mất mát tương tự, có thể là do nhân viên tổng đài thiếu kinh nghiệm hoặc bị lừa ở một khía cạnh nào đó. Bà NGUYỄN THU HỒNG,phụ trách truyền thông của VinaPhone

GIA NGHĨA