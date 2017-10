Gia đình bé gái bị xâm hại cầu cứu nhiều nơi

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM thông tin về câu trả lời của công an huyện Củ Chi trong bài Bé gái 14 tuổi bị xâm hại đến có thai, gia đình bà ĐNC ngay lập tức có thái độ không đồng tình.



Bà C khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ rút đơn tố cáo và chúng tôi luôn hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Chính vì thế, dù cháu N. rất yếu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đưa cháu từ Kiên Giang lên Củ Chi để phục vụ điều tra. Đồng thời, đưa cháu đến các nơi để lấy lời khai theo yêu cầu của công an”.



Bé N mong sớm được đi học trở lại. Ảnh: ĐÀO TRANG

“Ngày 11-10, chúng tôi mới được công an Củ Chi yêu cầu chụp hình, đưa bé lên công an huyện lấy quyết định trưng cầu giám định. Trong khi thủ phạm ĐMT đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhưng phía công an vẫn cần quá nhiều thời gian để điều tra. Nếu con tôi không mang thai thì T không có tội gì ư? Tại cơ quan điều tra tôi đã yêu cầu sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng pháp luật. Đồng thời, ngay sau đó tôi cũng cầu cứu Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để được hỗ trợ và bảo vệ”.

Qua đơn cầu cứu của gia đình bà C, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Luật sư Vũ Hữu Thiên Ân cùng tìm hiểu vụ việc và sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tới khi kết thúc vụ án.

Ngày 16-10 hai Luật sư đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Luật sư Nguyễn Văn Nghĩa – người trực tiếp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho N. đã đến nơi xảy ra vụ việc ở Củ Chi để thăm gia đình; đồng thời đến công an huyện Củ Chi yêu cầu CQĐT sớm khởi tố vụ án. Theo Luật sư Nữ, CQĐT công an Củ Chi đã tiếp nhận hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án trong hai ngày tới.