Gia đình hai mẹ con bị lũ cuốn trôi được ủng hộ 112,5 triệu đồng

(PL)- Ngày 12-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đến ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang) trao 6,5 triệu đồng do bạn đọc gần xa gửi ủng hộ gia đình hai mẹ con đã bị lũ cuốn trôi.

Tính thêm nhiều khoản giúp đỡ khác, gia đình nạn nhân nhận được cả thảy 112,5 triệu đồng. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 31-8, cơn giông bất ngờ quét qua cánh đồng Campuchia giáp biên giới xã Phú Hội đã cuốn chìm chiếc xuồng của chị Tống Thị Út (49 tuổi). Trên xuồng có chị Út và đứa con gái 14 tuổi và cả hai đã thiệt mạng. Chị Út mất đi để lại đứa con gái mới học lớp 4. VĨNH SƠN