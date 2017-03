Gia đình tâm thần dưới chân núi Cô Tô

Căn chòi rách nát với mái tôn thiếc thủng khắp nơi ở ô Tà Buôl, tổ 11, ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang (ngay dưới chân núi Cô Tô) là nơi tá túc của gia đình bà Lý Thị Khen, 60 tuổi. Lúc chúng tôi bước vào căn chòi, bà Khen cùng hai đứa con là Huỳnh Văn Sang (32 tuổi, bị bệnh tâm thần nặng) và Huỳnh Thị Hồng Hoa Tiên (21 tuổi, cũng bị tâm thần) đang túm tụm bên nồi cơm gạo ngả màu vàng, chảo nước mắm kho khô quẹt cháy đen và nồi mướp luộc.

Hỏi sao nhà chỉ có ba người, bà Khen mau mắn nói: “Chồng tui với thằng kia đi bán vé số, làm mướn kiếm tiền”. Hoa Tiên nhe răng cười hì hì, còn Sang vừa ăn cơm vừa lảm nhảm những câu vô nghĩa.

Những người cùng khổ

Trước năm 1980, gia đình bà Khen sống ở xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, An Giang) không có cục đất chọi chim nên quanh năm đầu tắt mặt tối cày thuê, cuốc mướn. Làm thuê quanh năm cũng không đủ sống nên cả gia đình chuyển sang nghề… bán vé số, lúc đó chưa ai bị bệnh. Bước đường bán vé số đưa cả gia đình lưu lạc đến ấp Sóc Triết, họ che chòi tá túc trên bờ kênh 15 thuộc tổ 1 vừa bán vé số, vừa đi làm thuê đủ thứ nghề.

Bữa cơm của bà Khen và hai người con tâm thần chỉ có mướp luộc và chảo kho quẹt cháy đen. Ảnh: HÙNG ANH

Chồng bà Khen (63 tuổi) hằng ngày chạy chiếc xe đạp cũ mèm lóc cóc đi mấy chục cây số từ Cô Tô qua Nam Thái Sơn, Hòn Đất, đi dọc theo quốc lộ 80 lên tận Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) bán vé số. Hôm nào đi gần thì ông ráng đạp xe về nhà, đi xa thì ông xin ngủ nhờ ở đâu đó, năm ba bữa mới về. “Hồi trước cả gia đình tuy nghèo nhưng mạnh khỏe, không hiểu sao trong vòng năm năm trở lại đây, những người trong nhà bà Khen phát bệnh tâm thần và nhiều chứng bệnh khác” - Trưởng ấp Chau Nưng cho biết.

Hiện tại trong nhà bà Khen chỉ có người chồng bị tâm thần nhẹ nhất nhưng ông lại bị bệnh tim và viêm phổi nặng, cách vài tháng phải nhập viện điều trị một lần. Con gái út Hoa Tiên, con trai út Huỳnh Văn Thành (28 tuổi) và bà Khen thì lúc tỉnh lúc mê. Nặng nhất là Huỳnh Văn Sang, thần trí bất bình thường, suốt ngày miệng nói những câu vô nghĩa, đi rông ngoài đường, lang thang ở các mỏ khai thác đá dưới chân núi Cô Tô, chừng nào đói bụng mới mò về nhà. Phần bà Khen, do căn bệnh tâm thần bột phát, bệnh huyết áp hành hạ, thêm bệnh tiểu đường giai đoạn cuối đã bỏ nghề bán vé số, quanh quẩn ở nhà giữ Sang và Hoa Tiên. Riêng Thành vẫn đi làm thuê và bán vé số như cha. “Hai cha con đầu óc lúc tỉnh lúc mê nên thường bị những kẻ vô lương tâm lừa lấy vé số và tiền trong túi” - ông Chau Nưng nói.

Nghèo còn mắc eo

Ở căn chòi của gia đình bà Khen, trong gian buồng hẹp và tối tăm chỉ có chiếc giường nhỏ là nơi bà Khen và con gái ngủ. Chỗ ngủ của người chồng và hai con trai là chiếc chiếu trải trên mấy tấm ván cũ lót nền đất phía trước, cũng là nơi cả nhà ăn cơm. Do không có điện nên trong chòi chỉ có vài chiếc đèn hột vịt nhỏ xíu đốt bằng dầu lửa lấy ánh sáng cho cả nhà vào ban đêm.

Theo ông Chau Nưng, nền đất mà bà Khen cất chòi tá túc hiện nay do một nhà hảo tâm ở huyện Tri Tôn mua tặng với giá 14 triệu đồng hồi đầu năm 2011 sau khi tình cờ nhìn thấy căn chòi rách nát của cả nhà bên bờ kênh 15. Còn gạo, nước tương, nước mắm, rau cải thì do bà con tiểu thương ở chợ xã Cô Tô quyên góp cho mỗi ngày một ít. “Tiền bán vé số và làm thuê không đủ cho cả nhà mua thuốc trị bệnh thì lấy đâu ra tiền mua gạo và thức ăn mỗi ngày. Nhà bà Khen khó khăn đến mức dầu lửa đốt đèn cũng do những người tốt bụng đem cho” - ông Nưng nói.

Tuy năm người trong nhà đều bị tâm thần nhưng chỉ mỗi anh Huỳnh Văn Sang có giấy chứng nhận bệnh, được trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Ông Chau Nưng giải thích: Bà Khen, ông Truyền và hai người con còn lại không chịu đi khám bệnh ở cơ sở chuyên môn nên chưa được cấp giấy chứng nhận.

“Ấp Sóc Triết có 763 hộ nhưng có đến hơn 160 hộ nghèo, bệnh tật vì chủ yếu làm thuê trong các mỏ khai thác đá ở núi Cô Tô. UBND xã đã đưa gia đình bà Khen vào diện hộ nghèo, cấp sổ chứng nhận và thẻ BHYT miễn phí. Mới đây, UBND xã xét cấp cho gia đình bà Khen một căn nhà chính sách diện 167 nhưng chưa cất được vì xã và ấp không tìm đâu ra khoảng 10 triệu đồng thuê mướn nhân công xây dựng, vận động đóng góp chưa được” - ông Nưng cho biết.

HÙNG ANH