Giá mà có thừa phát lại!

Công phu vậy nhưng rồi nguyên đơn vẫn bị thua kiện vì không xác định người trong băng ghi âm... chửi ai. Chuyện nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng nếu là người bị chửi và đã mất sức tạo lập chứng cứ mà vẫn “trắng tay”, bạn có ấm ức không?

Một lời xin lỗi công khai tuy khó mà lại dễ nếu được thực hiện dựa trên nguyên tắc có lỗi và gây thiệt hại thì phải xin lỗi và bồi thường, Vấn đề là căn cứ vào đâu để xác định người này lỗi hay người kia không lỗi?

Còn nhớ trong loạt bài về thừa phát lại trước đây, Pháp Luật TP.HCM có đưa ra một dẫn chứng rất bình dị. Bực mình vì chuyện con chó của ông A “tè bậy” ngay cửa nhà bà hàng xóm nên bà này đã bực mình chửi đổng. Thấy vậy, ông A nổi máu nóng cầm khúc gỗ qua “dạy” cho bà một bài học. Người nhà hốt hoảng chạy kiếm công an xã. Ai dè công an đủng đỉnh: “Mới cãi nhau thôi hả? Khi nào... có máu sẽ tính!”.

Thông thường, khi có chuyện vượt quá khả năng dàn xếp của mình, người dân thường cầu cứu đến công an. Song không phải mọi việc đều thuộc chức năng của ngành và công an cũng không tài nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Thành thử đã có nhiều yêu cầu tương tự rất chính đáng, cần thiết, có giá trị trong việc tạo lập các chứng cứ khi xảy ra tranh chấp nhưng người dân đã chẳng biết phải xoay sở như thế nào cho hợp pháp. Như ở vụ án trên, nếu thừa phát lại có mặt kịp thời để lập vi bằng, chắc rằng khi ra tòa bị đơn khó lòng quanh co...

Chính quyền hãy nhanh chóng để các thừa phát lại “xắn tay” áo phụ giúp các tòa làm những công việc cần thiết. Chẳng hạn, tống đạt giấy triệu tập của tòa án; lập biên bản khi nhận các sự kiện pháp lý có giá trị làm chứng hay các tài liệu để giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hành chính... Khi đó, tòa cũng đỡ cực mà các tranh chấp, khiếu nại của nhân dân cũng được giải quyết nhanh chóng, chính xác.