Tạp chí "Nguồn nhân lực" tháng 11/2012 có đăng bài phỏng vấn Charles Duhigg - phóng viên của New York Times và là tác giả quyển "Quyền năng của thói quen: Vì sao ta làm những điều ấy trong đời và trong công việc (The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business) về giá trị chiến lược của thói quen. Tóm tắt câu chuyện trong bài đó như sau: