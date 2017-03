Giấc mơ thoát nghèo chưa thành

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An đã thăm hỏi, cứu trợ gia đình nạn nhân (mỗi gia đình một triệu đồng). UBND tỉnh Long An cũng đã đi thăm và hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng. Ông Mai Thành Khải, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, cho biết trong trường hợp cụ thể này, theo luật định công nhân bị tử nạn sẽ được doanh nghiệp nơi làm việc trợ cấp 30 tháng lương và được hưởng bảo hiểm. Ông Mai Hữu Thơi, Giám đốc BHXH Long An, cho biết công nhân tử nạn sẽ được nhận tiền tuất và những đứa con nhỏ của họ sẽ được trợ cấp đến 18 tuổi. Mức tiền tuất và mức trợ cấp tùy thuộc vào thời gian và mức đóng BHXH của công nhân đó.